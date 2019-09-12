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التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

تحرير:أمينة محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
أول يوم مدرسة - صورة أرشيفية
أول يوم مدرسة - صورة أرشيفية
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
ولفتت الوزارة إلى أنها تؤلف وتراجع وتطبع الكتب، وكتب رياض الأطفال تم طباعتها ويتأخر منها كتب اللغات الفرنسية وتصل 3 أكتوبر المقبل، واللغة الإنجليزية 24 سبتمبر الجاري.وأوضحت أنه في رياض الأطفال يوجد قرابة 2 مليون كتاب، إضافة إلى 9 ملايين كتاب في الصف الأول الثانوي، ويتأخر منها كتب اللغة العربية والتربية
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التعليم تفتتح أول مدرسة متخصصة في الزراعة والإنتاج الحيواني

وقع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك، مع محمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوي العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
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تسيير14 أتوبيسا كهربائيا بالإسكندرية.. اعرف الأسعار

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، الدفع بأسطول الأتوبيس الكهربائي "مكيف الهواء" والبالغ عددها نحو 14 أتوبيسا، والتي تم التعاقد عليها مؤخرا، ووصل أول أتوبيس منها مطلع العام الجاري، وتم تجريبه لمدة 3 أشهر قبل وصول باقي الدفعة المتعاقد عليها ودخولها الخدمة، لتكون أحد الحلول لحل أزمة المواصلات، وذلك مع بداية عام دراسي جديد، ووضعت هيئة النقل برئاسة المهندس محمد زكريا، خطوط السير الخاص بالأتوبيسات الجديدة، إذ تقرر تسييرها على خطين الأول شرق المدينة والثاني بغربها.
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أمطار وشبورة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، إذ صرح بأن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع استمرار الشبورة، لكن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، نظرا لقرب بداية فصل الخريف، موضحا أنه بالنسبة لشائعات هطول سيول كثيفة في شهر سبتمبر، فإن السيول هي من سمات موسم الخريف وليس سبتمبر فقط.
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التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
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مواعيد وأماكن مقابلات المقبولين في وظائف المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، في الفترة من يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.
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شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
السفير- الروسي- سيرجي -كيربيتشينكو (3)

مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي: للفقيد الرحمة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم. وتمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أصدره اليوم، أنَّ يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.
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