التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

تحرير:أمينة محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

أول يوم مدرسة - صورة أرشيفية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.

ولفتت الوزارة إلى أنها تؤلف وتراجع وتطبع الكتب، وكتب رياض الأطفال تم طباعتها ويتأخر منها كتب اللغات الفرنسية وتصل 3 أكتوبر المقبل، واللغة الإنجليزية 24 سبتمبر الجاري.وأوضحت أنه في رياض الأطفال يوجد قرابة 2 مليون كتاب، إضافة إلى 9 ملايين كتاب في الصف الأول الثانوي، ويتأخر منها كتب اللغة العربية والتربية