التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية
تحرير:أمينة محمود
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
أول يوم مدرسة - صورة أرشيفية
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
ولفتت الوزارة إلى أنها تؤلف وتراجع وتطبع الكتب، وكتب رياض الأطفال تم طباعتها ويتأخر منها كتب اللغات الفرنسية وتصل 3 أكتوبر المقبل، واللغة الإنجليزية 24 سبتمبر الجاري.وأوضحت أنه في رياض الأطفال يوجد قرابة 2 مليون كتاب، إضافة إلى 9 ملايين كتاب في الصف الأول الثانوي، ويتأخر منها كتب اللغة العربية والتربية
ولفتت الوزارة إلى أنها تؤلف وتراجع وتطبع الكتب، وكتب رياض الأطفال تم طباعتها ويتأخر منها كتب اللغات الفرنسية وتصل 3 أكتوبر المقبل، واللغة الإنجليزية 24 سبتمبر الجاري.
وأوضحت أنه في رياض الأطفال يوجد قرابة 2 مليون كتاب، إضافة إلى 9 ملايين كتاب في الصف الأول الثانوي، ويتأخر منها كتب اللغة العربية والتربية الدينية حتى أكتوبر المقبل، وفي الصف الثاني الابتدائي تم تأليف الكتب ومراجعتها وتم طباعة قرابة 10 ملايين نسخة، والكتب يتم طباعتها باللغات الفرنسية والألمانية، والسفارة الفرنسية تساعد الوزارة فى الترجمة للمناهج.
وأكدت أن الكتب للصف الثاني الابتدائي وصلت للمخازن، ما عدا كتاب كونكت بلس واللغة العربية والدين وستصل في أكتوبر، ولا داعى للقلق حال تأخر أي كتب، كاشفة أنه تم تدريب معلمي الصف الثاني الابتدائي في فصل الصيف وسيتم وضع دليل المعلم.