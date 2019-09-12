هل تمهد إقالة بولتون لعودة ترامب وروحاني للمفاوضات؟

الجانب الإيراني استبعد إمكانية عقد قمة إيرانية أمريكية، كما اعتبر روحاني أن الولايات المتحدة ستفشل في سياساتها القائمة على التهديد "بشن الحرب" على بلاده

تحرير:وفاء بسيوني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

روحاني وترامب

في الوقت الذي تمارس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا قصوى للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، كشفت واشنطن عن استعداد ترامب لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. ففي ظل الأجواء التي يسودها التوتر بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل في نيويورك. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن ترامب مستعد للقاء حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة الضغوط على طهران.

وأضاف منوتشين "الآن أوضح الرئيس أنه سيكون مسرورا بعقد اجتماع دون شروط مسبقة، ولكننا سنواصل حملة الضغوط القصوى" على إيران، وذلك بعد أيام من إعلان طهران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، بحسب "فرانس 24". وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن انسحبت واشنطن في 2018