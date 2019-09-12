صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

محمد صلاح

أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".

وبسؤاله هل كان هدفه في مرمى أرسنال هو الأفضل قال: "أحد أفضل أهدافي، ولكن لا أستطيع القول إنه الأفضل حتى الآن ولكنني أعجبت به.. لقد جاء في وقت مهم حتى يشعر الفريق بالراحة بعد تسجيل هدفين، كنا بحاجة لقتل المباراة وأعتقد أن الهدف أحدث فرقًا". وعن مباراة نيوكاسل المقبلة بالدوري، أجاب: "فريق صعب بسبب الطريقة