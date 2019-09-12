رياضة

صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".
وبسؤاله هل كان هدفه في مرمى أرسنال هو الأفضل قال: "أحد أفضل أهدافي، ولكن لا أستطيع القول إنه الأفضل حتى الآن ولكنني أعجبت به.. لقد جاء في وقت مهم حتى يشعر الفريق بالراحة بعد تسجيل هدفين، كنا بحاجة لقتل المباراة وأعتقد أن الهدف أحدث فرقًا". وعن مباراة نيوكاسل المقبلة بالدوري، أجاب: "فريق صعب بسبب الطريقة
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210 ملايين يورو تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

كشف تقرير إنجليزي أن ريال مدريد الإسباني يجهز عرضًا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومن جانبه نشر موقع "ليفربول إيكو" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع أكثر من 210 ملايين يورور مقابل ضم محمد صلاح لتشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجى. وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل خلاله 27 هدفا، من ضمنهم هدفه الثمين في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بعد فوزه عليه بهدفين دون رد.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (3)

قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
كأس-العالم-للأندية

«فيفا» يعلن عن معايير وموعد قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري، وستقام القرعة يوم 16 من الشهر الجاري. وتقام قرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا يوم الإثنين المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر. وأوضح فيفا أنه حتى الآن تم التعرف على 4 أندية فقط ستشارك في كأس العالم، وهي مونتري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والسد القطري بطل الدوري في البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.
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محمد-صلاح‎

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

توج نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل الكرة في وسط الملعب من الجانب الأيمن، وراوغ المدافع البرازيلي ديفيد لويز وانطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة متقنة، سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس الألماني بيرند لينو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بثلاثية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.
ساديو ماني‎

ميلنر يسخر من ماني بعد أزمته الأخيرة

نشر متوسط ميدان ليفربول، جيمس ميلنر، صورة له تجمعه بالنجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، تظهر انفعال ماني في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز خارج ميدانهم بنتيجة 3-0 على حساب بيرنلي، وانفعل ماني بشدة عقب استبداله في شوط المباراة الثاني، معترضًا على إحدى الكرات التي كان يتواجد بها في وضع انفراد في المرمى، ولم يمرر له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الكرة، في لقطة أثارت الكثير من الجدل في الصحف الإنجليزية وخرج مدرب الفريق يورجن كلوب بتصريحات أنهى من خلالها الأزمة.
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كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
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