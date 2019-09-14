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عذراء وتبحث عن شريكك؟.. هذه الأبراج تناسبك

الدلو من اكثر الابراج العاطفية التي ستغرقك بالاهتمام والحب كثيرا، ولأنك دائما ما تكون في حاجة إلى شخص يأخذك إلى بر الأمان فالدلو يمكنه القيام بهذا
تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء معروف بطلته الغريبة، فهو شخص يمشي على قشر بيض، هاديء في ملامحه وتصرفاته، وبحمل من البرود ما يثير استفزازك، ولكن هذا لا يعني أنه شخص سيء ولا يحمل اي صفات تحبها، بل هو محبوب للغاية وعشري وفي حالة وقوعه في الحب سيكون عاشق لدرجة لا تتوقعها، كما أنه صديق مخلص بالرغم أن اصدقائه قليلون. إذا كنت برج العذراء وتبحث عن شريك حياتك، لكنك في حيرة من امرك حول البرج المتوافق معك، فيمكننا مساعدتك فيما يخص هذا الأمر بكل سهولة، لتعيش قصة حب كما تحلم تماما.
1- الجوزاء يناسبك في كل حالاتك إذا كنت تبحث عن شريك يشاركك كل شيء فإن الجوزاء مناسب لك تماما، حيث يملك من الحكمة والهدوء والمرونة ما يساعدك في حياتك العاطفية، كما أنه شخص طموح يحب كثيرا النحاج في العمل وييأخذ بيدك لتصعد سلم النجاح بكل اطمئنان، فهذا البرج بمثابة سند لك، وبالرغم من لحظاته المجنونة ومزاجه
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التعبير-عن-الغضب

«الحمل يحرق ما حوله».. كيف يعبر كل برج عن غضبه؟

نحن بشر ونغضب من وقت لآخر، فالغضب مثل الفرح والحزن له أوقات معينة، حيث نخرج عن شعورنا ونحاول التعبير عما يضايقنا من خلاله. ربما تحدث أشياء قد لا تستطيع تحملها أو ذكر أحدها، كأن يكون موضوعا حساسا خاصا بك، وحينها تشعر بالجرح والأذى، فلا تجد أمامك سوى الغضب كرد فعل. وفي كثير من الأحيان قد لا يسيطر بعض الأشخاص على غضبهم، وآخرون لا يغضبون إلا بعد صبر طويل، وكل برج يعبر عن غضبه بطريقة مختلفة، وإذا كنت تعرف برجك، فعليك التأكد من طريقة تعبيرك عن غضبك للسيطرة على الأمور حسبما ذكر موقع Power of Positivity.
لا تطلب مئة صديق.. صديق برج العذراء يكفي!

«صريح وقد يسيء فهمك».. هل صداقتك مع العذراء تدوم؟

الصداقة ليست شيئا سهلا، بل تحتاج إلى اختيار الشخص الصحيح الذي يخاف عليك، يصبح سندك وقت الحاجة، ويستطيع تقديم كل ما تحتاجه في الوقت المناسب، ولأن الخلافات والشدة كالغربال، فإن هذا الصديق يظهر معدنه في تلك المواقف. إذا كنت تريد أن تصبح صديقا لبرج العذراء، فإن هذا الأمر ليس سهلا يحتاج منك معرفة شخصيته جيدا، ورؤيته للصداقة، وذلك من أجل المساعدة في دوام الصداقة قبل أن تتأذى، خاصة وأن هذا البرج يحمل صفات يتفرد بها عن باقي الأبراج، لذا تعرف على صديقك العذراء المستقلبي جيدا وفقا لما ذكره موقع Power of Positivity.
8 بوستات يكتبها فلاسفة برج العذراء!

برج العذراء الناقد للآخرين.. صديق مخلص وحبيب صبور

نظرا لأن كلمة العذراء تدل على النقاء والطهارة، فأصحاب برج العذراء يمارسون على أنفسهم ضغطا إضافيا لينظر إليهم على أنهم أنقى الأبراج، كما أن هدفهم يكمن في أن يكونوا مثاليين في كل ما يفعلونه، ويصابون بالإحباط عندما يرون أن ذلك غير ممكن. لدى هذا البرج شخصية مختلفة عن باقي الأبراج، كما يحمل سمات عديدة قد لا تجد لها مثيلا في أي برج آخر أو نسبتها طاغية فيه بالأخص، ولكن ما يجب قوله إن العذراء شخص من النادر وجوده حيث يحمل تواضعا كبيرا ويعرف كيف يكون محبوبا، لذا تعرف عليه عن قرب حسبما ذكر موقع YourTango.
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التعبير-عن-الغضب

«الحمل يحرق ما حوله».. كيف يعبر كل برج عن غضبه؟

نحن بشر ونغضب من وقت لآخر، فالغضب مثل الفرح والحزن له أوقات معينة، حيث نخرج عن شعورنا ونحاول التعبير عما يضايقنا من خلاله. ربما تحدث أشياء قد لا تستطيع تحملها أو ذكر أحدها، كأن يكون موضوعا حساسا خاصا بك، وحينها تشعر بالجرح والأذى، فلا تجد أمامك سوى الغضب كرد فعل. وفي كثير من الأحيان قد لا يسيطر بعض الأشخاص على غضبهم، وآخرون لا يغضبون إلا بعد صبر طويل، وكل برج يعبر عن غضبه بطريقة مختلفة، وإذا كنت تعرف برجك، فعليك التأكد من طريقة تعبيرك عن غضبك للسيطرة على الأمور حسبما ذكر موقع Power of Positivity.
العناق

لا تبخل بالعناق.. يقلل التوتر ويقوي جهاز المناعة

عند ذكر العناق قد يأتي في ذهنك التلامس بين الحبيبين أو الزوجين فقط، ولكن هذه الكلمة أكبر كثيرا مما في نظر الأشخاص وتحمل من المشاعر ما لا يمكن وصفه. واللمسة الإنسانية يمكنها أن تنقل العاطفة والفكر، كما يمكنه إظهار المودة والدعم والراحة والتعاطف والامتنان والحزن، ويبدو الأمر الأكثر طبيعية في العالم هو التواصل مع شخص تهتم به في أوقات الفرح والحزن. كما يحتاج الأطفال إلى العناق حتى تتطور أدمغتهم بشكل صحيح، ولكن هناك ما هو أكثر من متعة الاتصال من العناق، فهي الكيمياء، لذا تعرف على الآثار الإيجابية له وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
لا تطلب مئة صديق.. صديق برج العذراء يكفي!

«صريح وقد يسيء فهمك».. هل صداقتك مع العذراء تدوم؟

الصداقة ليست شيئا سهلا، بل تحتاج إلى اختيار الشخص الصحيح الذي يخاف عليك، يصبح سندك وقت الحاجة، ويستطيع تقديم كل ما تحتاجه في الوقت المناسب، ولأن الخلافات والشدة كالغربال، فإن هذا الصديق يظهر معدنه في تلك المواقف. إذا كنت تريد أن تصبح صديقا لبرج العذراء، فإن هذا الأمر ليس سهلا يحتاج منك معرفة شخصيته جيدا، ورؤيته للصداقة، وذلك من أجل المساعدة في دوام الصداقة قبل أن تتأذى، خاصة وأن هذا البرج يحمل صفات يتفرد بها عن باقي الأبراج، لذا تعرف على صديقك العذراء المستقلبي جيدا وفقا لما ذكره موقع Power of Positivity.
رجل العقرب وامرأة الجدي

اللوم الدائم والشك| علامات تخبرك أنك على حافة الطلاق

الزواج حياة جديدة تحتاج إلى التفاهم والاحترام والتقدير بين الطرفين، كما أن تجاوز المشكلات وتقبل الاختلافات أمر مهم للغاية، وخلال الفترة الأخيرة ازدادت معدلات الطلاق بشكل مخيف نتيجة لأغرب الأسباب وأخرى تستحق. إذا كنت تعتقدين أن الزواج مثل القصص الخيالية أو المسلسلات التي تشاهدينها، إذن ستقعين في فخ كبير قد لا تخرجين منه، ولهذا عليك النزول إلى أرض الواقع للتفهم وفهم حياتك الجديدة، وبناء على طريقتك التي تسعد كليكما، فالمعارك الزوجية لا تنتهي لكنها تحتاج إلى نفس طويل لتهدئتها.
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