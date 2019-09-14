عذراء وتبحث عن شريكك؟.. هذه الأبراج تناسبك

الدلو من اكثر الابراج العاطفية التي ستغرقك بالاهتمام والحب كثيرا، ولأنك دائما ما تكون في حاجة إلى شخص يأخذك إلى بر الأمان فالدلو يمكنه القيام بهذا
برج العذراء معروف بطلته الغريبة، فهو شخص يمشي على قشر بيض، هاديء في ملامحه وتصرفاته، وبحمل من البرود ما يثير استفزازك، ولكن هذا لا يعني أنه شخص سيء ولا يحمل اي صفات تحبها، بل هو محبوب للغاية وعشري وفي حالة وقوعه في الحب سيكون عاشق لدرجة لا تتوقعها، كما أنه صديق مخلص بالرغم أن اصدقائه قليلون.
إذا كنت برج العذراء وتبحث عن شريك حياتك، لكنك في حيرة من امرك حول البرج المتوافق معك، فيمكننا مساعدتك فيما يخص هذا الأمر بكل سهولة، لتعيش قصة حب كما تحلم تماما.
1- الجوزاء يناسبك في كل حالاتك
إذا كنت تبحث عن شريك يشاركك كل شيء فإن الجوزاء مناسب لك تماما، حيث يملك من الحكمة والهدوء والمرونة ما يساعدك في حياتك العاطفية، كما أنه شخص طموح يحب كثيرا النحاج في العمل وييأخذ بيدك لتصعد سلم النجاح بكل اطمئنان، فهذا البرج بمثابة سند لك، وبالرغم من لحظاته المجنونة ومزاجه
1- الجوزاء يناسبك في كل حالاتك
إذا كنت تبحث عن شريك يشاركك كل شيء فإن الجوزاء مناسب لك تماما، حيث يملك من الحكمة والهدوء والمرونة ما يساعدك في حياتك العاطفية، كما أنه شخص طموح يحب كثيرا النحاج في العمل وييأخذ بيدك لتصعد سلم النجاح بكل اطمئنان، فهذا البرج بمثابة سند لك، وبالرغم من لحظاته المجنونة ومزاجه المتقلب لكنه شخص وفي يستحقك ولن تندم أبدا.
2- العقرب نصفك الآخر
بالرغم أن العقرب يصعب التعامل معه، حيث يفكر في الأمور بعقلانية شديدة، ففي الغالب يراه البعض شخصا بلا قلب، ولكن في الحقيقة بداخله رومانسية كبيرة، كما أنه حبيب مخلص وغيور، وعندما يحبك سيكون لديه وجهة نظر إلى إقناعك للغاية ويقدم الدعم والسند.
3- الثور يشبهك
إذا كنت تبحث عن شريك يشاركك النجاح والعمل، فإن الثور جدير بهذا الموقع، فهو محب للتخطيط والتنظيم وانت كذلك، كما أنه يسمع أكثر مما يتكلم وبالتالي سيكون أذن صاغية لك في كل وقت، عليك معرفة أن الثور قليل الكلام، كما أن عصبي قليلا، ولهذا يكون عليك تحمل عصبيته في بعض الأوقات والكلمة اللينة تهدئه على الفور.
4- الدلو داعم قوي
الدلو من اكثر الابراج العاطفية التي ستغرقك بالاهتمام والحب كثيرا، فهو إنسان يعطي لك السلام والأمان، ولأنك دائما ما تكون في حاجة إلى شخص يأخذك إلى بر الأمان فالدلو يمكنه القيام بهذا الأمر بدون طلب منك، ولكن عليك تحمل مزاجية الدلو فهو لا يبقى على حالة طويلا، ولكن إن فهمته جيدا سيمكنك التعامل معه بكل سهولة.
وبما أنك برج العذراء فعليك معرفة العيوب التي تظهر عليك
1- لا تظهر مشاعرك
بالرغم ان العذراء يبحث عن الحب وقد يكون رومانسيا، لكنه بارد المشاعر في كثير من الأحيان، ففي الوقت الذي يحتاج شريكك إلى الحب قد لا تقدمه بالشكل المطلوب وهذا بدون قصد منك، ناتج عن طبيعتك وشخصيتك.
2- دائما تبحث عن الأفضل
اعتاد برج العذراء على النجاح والتميز، والوصول إلى أعلى المناصب والقيادات، مما جعله لا يقبل بالأقل من وجهة نظره ويبحث دائما عن الأفضل، لكنه أصبح طول الوقت غير راض عما وصل إليه، ومحتمل يتذمر من حياته التي يتمناها الكثيرون من عمره.
3- قد لا تعتذر
عليك ان تكون صادقا مع نفسك كونك شخصا لا يستطيع الاعتذار، فأنت أناني إلى حدما، والأسوأ من ذلك أنك لا تعترف بعيوبك، وفي حالة تصرفك بشكل غير لائق مع شريكك قد لا تصلح الأمر ومن هنا قد يكون هناك مشكلة كبيرة في الاتفاق مع الشريك اي كان برجه.
4- لا يحب المغامرات والخروج
بالرغم أنك كبرج عذراء تحب العمل ولديك طموحات وأهداف ولكنك لا تحب السفر والمغامرات، فأول ما تبحث عنه راحتك بداخل منزلك، خاصة يوم إجازتك، حيث تفضل الجلوس لمشاهدة فيلمك المفضل، أو الاستماع لبعض الموسيقى
الهادئة، لذا ستكون في حاجة إلى شريك يتقبل هذا الأمر.
5- تظهر عكس ما بداخلك
تستطيع أنت برج العذراء ارتداء قناع يخفي المشاعر التي بداخلك، فإذا كان قلبك مليئا بالحزن فتضحك كثيرا، كما أنك لا تسمح لأي شخص التدخل في حياتك وسؤالك عما يشغلك ولهذا قد تكون غامضا في بعض الأحيان للمقربين وغير المقربين.