عذراء وتبحث عن شريكك؟.. هذه الأبراج تناسبك

الدلو من اكثر الابراج العاطفية التي ستغرقك بالاهتمام والحب كثيرا، ولأنك دائما ما تكون في حاجة إلى شخص يأخذك إلى بر الأمان فالدلو يمكنه القيام بهذا

تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

برج العذراء

برج العذراء معروف بطلته الغريبة، فهو شخص يمشي على قشر بيض، هاديء في ملامحه وتصرفاته، وبحمل من البرود ما يثير استفزازك، ولكن هذا لا يعني أنه شخص سيء ولا يحمل اي صفات تحبها، بل هو محبوب للغاية وعشري وفي حالة وقوعه في الحب سيكون عاشق لدرجة لا تتوقعها، كما أنه صديق مخلص بالرغم أن اصدقائه قليلون. إذا كنت برج العذراء وتبحث عن شريك حياتك، لكنك في حيرة من امرك حول البرج المتوافق معك، فيمكننا مساعدتك فيما يخص هذا الأمر بكل سهولة، لتعيش قصة حب كما تحلم تماما.

1- الجوزاء يناسبك في كل حالاتك إذا كنت تبحث عن شريك يشاركك كل شيء فإن الجوزاء مناسب لك تماما، حيث يملك من الحكمة والهدوء والمرونة ما يساعدك في حياتك العاطفية، كما أنه شخص طموح يحب كثيرا النحاج في العمل وييأخذ بيدك لتصعد سلم النجاح بكل اطمئنان، فهذا البرج بمثابة سند لك، وبالرغم من لحظاته المجنونة ومزاجه