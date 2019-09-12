جيرالدو وديانج يصلان إلى معسكر الأهلي في غينيا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

وصول ديانج وجيرالدو

وصل أليو ديانج، وجيرالدو دا كوستا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية وانضما للبعثة وبذلك تكتمل عناصر الفريق بعد وصول وليد أزارو وعلى معلول استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق التي تقام في الخامسة مساء اليوم الخميس. وكان فايلر قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد مشاركتهم في المباريات مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية.

وكانت بعثة الفريق الأحمر برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة وصلت أمس الأربعاء إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية. وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر فينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس