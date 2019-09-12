أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

عبد الحفيظ

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن التفكير في مواجهات الدوري والمنافسين غير منطقي في الوقت الحالي، خصوصا أن الأهلي لديه مواجهة مهمة أمام كانو سبورت الغيني ويعقبها مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك. وقال عبدالحفيظ: «جميع مواجهات الأهلي مهمة ونحن تعودنا على السير خطوة بخطوة والتفكير في كل مباراة على حدة والجهاز