رياضة

همام طارق يصل القاهرة للحاق بمباراة الدراويش المقبلة

تحرير:محمد جمال ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
همام طارق
همام طارق
وصل اليوم الخميس الدولي العراقي همام طارق لاعب فريق الاستقلال الإيراني السابق والمنضم حديثا لصفوف فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مصر. ويصل همام طارق إلى الإسماعيلية للانضمام لمعسكر الدروايش استعدادا لمواجهة غدا أمام أهلي بنغازي في دور الـ32 لكأس أبطال العرب "البطولة العربية"، والتى ستقام على ملعب استاد الإسماعيلية. وانضم همام طارق، صانع ألعاب منتخب العراق، إلى صفوف الدروايش في صفقة انتقال حر مقابل راتب 6 ملايين سنويًّا.
ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية، أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد على 50 مباراة دولية مع منتخب العراق. ووصلت البطاقة الدولية للعراقي همام طارق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب
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اتحاد-الكرة (2)

أندية الهبوط ترفع دعوى لإيقاف انطلاق الدوري

أكد اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، أن الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى قررت رفع دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "سنقوم برفع قضية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز لحين البت في الشق الموضوعي للحكم الصادر بعودة الداخلية والنجوم وبتروجيت إلى الدوري الممتاز، وإلغاء هبوطها، وسيكون هناك قضية أخرى سيتم رفعها للحصول على تعويض مادي في حال انطلاق الدوري بالأندية التي شملتها القرعة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
جيرالدو - أليو ديانج

جيرالدو وديانج يصلان إلى معسكر الأهلي في غينيا

وصل أليو ديانج، وجيرالدو دا كوستا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية وانضما للبعثة وبذلك تكتمل عناصر الفريق بعد وصول وليد أزارو وعلى معلول استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق التي تقام في الخامسة مساء اليوم الخميس. وكان فايلر قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد مشاركتهم في المباريات مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية.
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هدف -الزمالك (5)

بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
ميودراج يسيتش‎

مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

أكد المدرب الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن اللاعبين وصلوا إلى حالة فنية وبدنية جيدة، معربًا عن سعادته بوجود خمسة لاعبين بالفريق ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، وهم العراقي همام طارق وبينسون شيلونجو في منتخب نامبيا، وبكيتي سيلفا جناح منتخب غينيا بيساو، وثنائي منتخب الفراعنة الأولمبي محمد صادق وأحمد أيمن. جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على هامش مران الدراويش؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أهلي بنغازي الليبي.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

اتحاد الكرة يحرم الإسماعيلي من قيد لاعبيه الجدد

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف قيد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن القرار يأتي بعد شكوى شوقي السعيد وسعد حسني لاعبي الفريق السابقين لعدم صرف مستحقاتهما المالية المتأخرة. وأكد سعد حسني لاعب الدراويش السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، لجأ للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروي الأول، لحين حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
الأهلي- لتنس- الطاولة‎

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تأهل فريق الأهلي لتنس الطاولة للرجال، إلي المباراة النهائية من منافسات البطولة العربية، في نسختها الحادية والثلاثين المقامة حاليًا، في مدينة أغادير المغربية بعد الفوز اليوم على فريق البحرين البحريني بنتيجة (3-2 )، في الدور نصف النهائي من البطولة، ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأحمر غدًا الإثنين نظيره قطر القطري في المباراة النهائية، ويعد الفريق المصري هو الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية برصيد 19 مرة، كان آخرها النسخة الماضية 2018 التي أقيمت بتونس.
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