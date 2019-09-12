همام طارق يصل القاهرة للحاق بمباراة الدراويش المقبلة

تحرير:محمد جمال ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

همام طارق

وصل اليوم الخميس الدولي العراقي همام طارق لاعب فريق الاستقلال الإيراني السابق والمنضم حديثا لصفوف فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مصر. ويصل همام طارق إلى الإسماعيلية للانضمام لمعسكر الدروايش استعدادا لمواجهة غدا أمام أهلي بنغازي في دور الـ32 لكأس أبطال العرب "البطولة العربية"، والتى ستقام على ملعب استاد الإسماعيلية. وانضم همام طارق، صانع ألعاب منتخب العراق، إلى صفوف الدروايش في صفقة انتقال حر مقابل راتب 6 ملايين سنويًّا.

ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية، أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد على 50 مباراة دولية مع منتخب العراق. ووصلت البطاقة الدولية للعراقي همام طارق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب