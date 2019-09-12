التعليم: تحصيل أي مبالغ مالية لتحويل الطلاب من المدارس «فساد»

تحرير:أمينة محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

وزير التعليم طارق شوقي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القانون يمنع تحصيل أى مقابل مادي من ولى الأمر نظير تحويل الطالب من مدرسة لأخرى،، موضحة في مؤتمر صحفي اليوم، أن ما يتم تحت مسمى المشاركة المجتمعية هو "فساد ممنهج"، ولا يصح أن يتم تنظيم المشاركة المجتمعية من خلال المدارس، وإنما لهم إدارة تنظم ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، وشددت الوزارة على أنه يمنع تحصيل أى مبالغ مالية من أى ولى أمر، وفي حال تم ذلك على ولي الأمر التوجه بشكوى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق فيها من قبل الإدارة.

وأشارت الوزراة، إلى أنه لم يتم الاستغناء عن الكتببشكل كامل لصالح المحتوى الرقمى، خاصة فى الصفوف الأولى، موضحة أنه "غير طبيعي" من الناحية التربوية أن يستخدم الطفل محتوى رقمى فى سن مبكر. وكشفت الوزارة انها تعاقدت على أجهزة التابلت للعامين الدراسيين المقبلين، حتى تصل فى موعدها المحدد وتصل للطلاب مع بدء