أندية الهبوط ترفع دعوى لإيقاف انطلاق الدوري

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

اتحاد الكرة

أكد اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، أن الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى قررت رفع دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "سنقوم برفع قضية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز لحين البت في الشق الموضوعي للحكم الصادر بعودة الداخلية والنجوم وبتروجيت إلى الدوري الممتاز، وإلغاء هبوطها، وسيكون هناك قضية أخرى سيتم رفعها للحصول على تعويض مادي في حال انطلاق الدوري بالأندية التي شملتها القرعة.

واختتم: "الداخلية لا ينوي اللجوء إلى الفيفا لكن ناديي بتروجت والنجوم لا يمانعان الذهاب إلى الاتحاد الدولي وتقديم شكوى". وقررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني