رياضة

أندية الهبوط ترفع دعوى لإيقاف انطلاق الدوري

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أكد اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، أن الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى قررت رفع دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "سنقوم برفع قضية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز لحين البت في الشق الموضوعي للحكم الصادر بعودة الداخلية والنجوم وبتروجيت إلى الدوري الممتاز، وإلغاء هبوطها، وسيكون هناك قضية أخرى سيتم رفعها للحصول على تعويض مادي في حال انطلاق الدوري بالأندية التي شملتها القرعة.
واختتم: "الداخلية لا ينوي اللجوء إلى الفيفا لكن ناديي بتروجت والنجوم لا يمانعان الذهاب إلى الاتحاد الدولي وتقديم شكوى". وقررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني
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همام طارق‎

همام طارق يصل القاهرة للحاق بمباراة الدراويش المقبلة

وصل اليوم الخميس الدولي العراقي همام طارق لاعب فريق الاستقلال الإيراني السابق والمنضم حديثا لصفوف فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مصر. ويصل همام طارق إلى الإسماعيلية للانضمام لمعسكر الدروايش استعدادا لمواجهة غدا أمام أهلي بنغازي في دور الـ32 لكأس أبطال العرب "البطولة العربية"، والتى ستقام على ملعب استاد الإسماعيلية. وانضم همام طارق، صانع ألعاب منتخب العراق، إلى صفوف الدروايش في صفقة انتقال حر مقابل راتب 6 ملايين سنويًّا.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
جيرالدو - أليو ديانج

جيرالدو وديانج يصلان إلى معسكر الأهلي في غينيا

وصل أليو ديانج، وجيرالدو دا كوستا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية وانضما للبعثة وبذلك تكتمل عناصر الفريق بعد وصول وليد أزارو وعلى معلول استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق التي تقام في الخامسة مساء اليوم الخميس. وكان فايلر قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد مشاركتهم في المباريات مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية.
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اتحاد-الكرة (2)

قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.
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