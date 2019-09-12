أندية الهبوط ترفع دعوى لإيقاف انطلاق الدوري
تحرير:علي الزيني
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
اتحاد الكرة
أكد اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، أن الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى قررت رفع دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "سنقوم برفع قضية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز لحين البت في الشق الموضوعي للحكم الصادر بعودة الداخلية والنجوم وبتروجيت إلى الدوري الممتاز، وإلغاء هبوطها، وسيكون هناك قضية أخرى سيتم رفعها للحصول على تعويض مادي في حال انطلاق الدوري بالأندية التي شملتها القرعة.
واختتم: "الداخلية لا ينوي اللجوء إلى الفيفا لكن ناديي بتروجت والنجوم لا يمانعان الذهاب إلى الاتحاد الدولي وتقديم شكوى".
وقررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني
واختتم: "الداخلية لا ينوي اللجوء إلى الفيفا لكن ناديي بتروجت والنجوم لا يمانعان الذهاب إلى الاتحاد الدولي وتقديم شكوى".
وقررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وأجريت اليوم الخميس، قرعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019- 2020)، وبحسب القرعة، فسوف يكون لقاء القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الزمالك بالدور الأول، في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، بينما ستقام مواجهة الفريقين بالدور الثاني، في الأسبوع 21، وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.