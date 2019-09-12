التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل أزمة كثافات الفصول

تحرير:أمينة محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

فصل دراسي - أرشيفية

قالت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حل مشكلة الكثافات في الفصول الدراسية يحتا إلى 130 مليار جنيه، مشيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن حل مشكلة الكثافات يحتاج إلى 100 ألف فصل، والوزارة تعمل على قرابة 13 ألف فصل طبقا للموارد المتاحة والأراضي المتوفرة، داعية المجتمع المدنى للمساهمة فى توفير أراضى لبناء مدارس، وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل فى صيانة 15 ألف فصل، وتحاول أن تضع حلول مختلفة فى مشكلة بناء المدارس، وسيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح اللواء يسرى عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن ميزانية الهيئة تبلغ حوالي 6 إلى 8 مليارات جنيه، يتم من خلالها بناء نجو 13 ألف فصل دراسى، وتصل تكلفة الفصل إلى 500 ألف جنيه.وأعلنت الوزارة، تجهيز 2050 مدرسة فيما يتبقى قرابة 415 مدرسة من حيث الواى فاى، لافة إلى أن الامتحانات ستكون إلكترونية والتصحيح