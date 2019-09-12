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التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل أزمة كثافات الفصول

تحرير:أمينة محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
فصل دراسي - أرشيفية
فصل دراسي - أرشيفية
قالت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حل مشكلة الكثافات في الفصول الدراسية يحتا إلى 130 مليار جنيه، مشيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن حل مشكلة الكثافات يحتاج إلى 100 ألف فصل، والوزارة تعمل على قرابة 13 ألف فصل طبقا للموارد المتاحة والأراضي المتوفرة، داعية المجتمع المدنى للمساهمة فى توفير أراضى لبناء مدارس، وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل فى صيانة 15 ألف فصل، وتحاول أن تضع حلول مختلفة فى مشكلة بناء المدارس، وسيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح اللواء يسرى عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن ميزانية الهيئة تبلغ حوالي 6 إلى 8 مليارات جنيه، يتم من خلالها بناء نجو 13 ألف فصل دراسى، وتصل تكلفة الفصل إلى 500 ألف جنيه.وأعلنت الوزارة، تجهيز 2050 مدرسة فيما يتبقى قرابة 415 مدرسة من حيث الواى فاى، لافة إلى أن الامتحانات ستكون إلكترونية والتصحيح
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: تحصيل أي مبالغ مالية لتحويل الطلاب من المدارس «فساد»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القانون يمنع تحصيل أى مقابل مادي من ولى الأمر نظير تحويل الطالب من مدرسة لأخرى،، موضحة في مؤتمر صحفي اليوم، أن ما يتم تحت مسمى المشاركة المجتمعية هو "فساد ممنهج"، ولا يصح أن يتم تنظيم المشاركة المجتمعية من خلال المدارس، وإنما لهم إدارة تنظم ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، وشددت الوزارة على أنه يمنع تحصيل أى مبالغ مالية من أى ولى أمر، وفي حال تم ذلك على ولي الأمر التوجه بشكوى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق فيها من قبل الإدارة.
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التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تفتتح أول مدرسة متخصصة في الزراعة والإنتاج الحيواني

وقع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك، مع محمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوي العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
الأتوبيس-الكهربائي-بالإسكندرية (2)

تسيير14 أتوبيسا كهربائيا بالإسكندرية.. اعرف الأسعار

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، الدفع بأسطول الأتوبيس الكهربائي "مكيف الهواء" والبالغ عددها نحو 14 أتوبيسا، والتي تم التعاقد عليها مؤخرا، ووصل أول أتوبيس منها مطلع العام الجاري، وتم تجريبه لمدة 3 أشهر قبل وصول باقي الدفعة المتعاقد عليها ودخولها الخدمة، لتكون أحد الحلول لحل أزمة المواصلات، وذلك مع بداية عام دراسي جديد، ووضعت هيئة النقل برئاسة المهندس محمد زكريا، خطوط السير الخاص بالأتوبيسات الجديدة، إذ تقرر تسييرها على خطين الأول شرق المدينة والثاني بغربها.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: تحصيل أي مبالغ مالية لتحويل الطلاب من المدارس «فساد»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القانون يمنع تحصيل أى مقابل مادي من ولى الأمر نظير تحويل الطالب من مدرسة لأخرى،، موضحة في مؤتمر صحفي اليوم، أن ما يتم تحت مسمى المشاركة المجتمعية هو "فساد ممنهج"، ولا يصح أن يتم تنظيم المشاركة المجتمعية من خلال المدارس، وإنما لهم إدارة تنظم ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، وشددت الوزارة على أنه يمنع تحصيل أى مبالغ مالية من أى ولى أمر، وفي حال تم ذلك على ولي الأمر التوجه بشكوى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق فيها من قبل الإدارة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".
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«أنا المصري».. تفاصيل المناهج الدراسية لأولى ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".
مدارس-لغات

أزمة كل عام.. مصروفات المدارس الخاصة خارج الرقابة

بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دائما ما يكون أولياء الأمور والطلاب على موعد مع أزمة «ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة»، لا سيما أنها باتت متكررة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تكوي الجُيوب وتنهش المدخرات. الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدم عدد من المدارس على زيادة مصروفاته بصورة مبالغ فيها، ضاربا عرض الحائط بالزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.
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