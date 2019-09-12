يحرض على الكراهية.. فيسبوك يجمد رسائل حزب نتنياهو
تحرير:وكالات
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
نتنياهو
جمد موقع فيسبوك، تطبيق الرسائل التابع لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما تبين أنه انتهك سياسة الموقع لمكافحة خطاب الكراهية، أثر نشره الخميس الماضي، رسالة تقول إن العرب «يريدون إبادتنا جميعا».
وقال الناطق باسم فيسبوك: «بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة الليكود، وجدنا انتهاكا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه، ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
وتابع الناطق: «نتيجة لذلك قمنا بتجميد استخدام التطبيق لمدة 24 ساعة، وفي حال حدوث أي انتهاكات إضافية، سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة».
ووجه رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، شكوى إلى ممثلي فيسبوك، طالبهم بإزالة رسائل جاء فيها: «يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد
وتابع الناطق: «نتيجة لذلك قمنا بتجميد استخدام التطبيق لمدة 24 ساعة، وفي حال حدوث أي انتهاكات إضافية، سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة».
ووجه رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، شكوى إلى ممثلي فيسبوك، طالبهم بإزالة رسائل جاء فيها: «يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة، جانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفالا، نساء ورجالا، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا»، مطالبا بمعاقبته ومنعه من إمكان إرسال رسائل فيسبوك بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب.
وكان مركز عدالة القانوني تقدم بشكوى للمستشار القضائي للحكومة ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، طالب فيها بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإصدار أمر صارم يمنعه من مواصلة نشر التحريض كدعاية انتخابية.