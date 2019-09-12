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يحرض على الكراهية.. فيسبوك يجمد رسائل حزب نتنياهو

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
نتنياهو
نتنياهو
جمد موقع فيسبوك، تطبيق الرسائل التابع لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما تبين أنه انتهك سياسة الموقع لمكافحة خطاب الكراهية، أثر نشره الخميس الماضي، رسالة تقول إن العرب «يريدون إبادتنا جميعا». وقال الناطق باسم فيسبوك: «بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة الليكود، وجدنا انتهاكا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه، ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
وتابع الناطق: «نتيجة لذلك قمنا بتجميد استخدام التطبيق لمدة 24 ساعة، وفي حال حدوث أي انتهاكات إضافية، سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة». ووجه رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، شكوى إلى ممثلي فيسبوك، طالبهم بإزالة رسائل جاء فيها: «يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد
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ترامب وروحاني

هل تمهد إقالة بولتون لعودة ترامب وروحاني للمفاوضات؟

في الوقت الذي تمارس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا قصوى للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، كشفت واشنطن عن استعداد ترامب لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. ففي ظل الأجواء التي يسودها التوتر بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل في نيويورك. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن ترامب مستعد للقاء حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة الضغوط على طهران.
الإنتربول

روسيا تطالب الإنتربول بتحديد موقع الجاسوس الأمريكي

طلبت موسكو من واشنطن عبر الإنتربول، اليوم الخميس، العثور على أوليج سمولينكوف، الذي تصفه وسائل الإعلام بمخبر وكالة استخبارات أمريكية في الولايات المتحدة، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق إنه لم يلتقِ قط أوليج سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو. وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره قط، ولم أقابله، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته".
القدس

منذ تولي ترامب.. إسرائيل تصعد خططها لتهويد القدس

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017، كانت توجهاته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واضحة، إذ أبدى دعمه الكامل لدولة الاحتلال. وكشفت أحدث الإحصائيات عن أن هناك زيادة بنسبة 60% في بناء المستوطنات في أول عامين من رئاسة ترامب، مع إصدار 21 ألفا و834 تصريح بناء للسكان اليهود، مقابل 9 آلاف و536 فقط للفلسطينيين. كما كان هناك بناء للمستوطنات اليهودية في القدس الشرقية منذ تولي ترامب منصبه، وسط أدلة قوية على التمييز المنهجي الذي يتضح من وجود فجوة كبيرة في عدد تصاريح البناء الممنوحة للمقيمين اليهود والفلسطينيين.
حوادث-القطارات-في-الكونغو

50 قتيلا جراء انقلاب قطار في الكونغو الديمقراطية

لقي نحو 50 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس، بعد خروج قطار عن القضبان جنوب الكونغو الديمقراطية، وفقا لـ"سبوتنيك". قال وزير الشؤون الإنسانية، ستيف مبيكاى: إن "الحادث وقع فى نحو الثالثة صباحا في بلدة مايباريدي"، مضيفًا: "أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة". وكان 24 شخصًا قد لقوا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بإصابات بالغة، في وقت سابق، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الأمر الذي أثار استياء الأهالي، لا سيما في ظل الانهيارات الأرضية المستمرة.
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نتنياهو (1)

نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
نتنياهو 3

لماذا يطمع نتنياهو في السيطرة على «سلة غذاء فلسطين»؟

في خطوة ربما تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، جاء تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات التي تنطلق في 17 الجاري. نتنياهو أعلن عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذا فاز في الانتخابات ، مضيفا "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية، ومناطق استراتيجية أخرى بالضفة الغربية". ? وأكد أن السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق ستكون إلى الأبد .
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
محمود-عباس (4)

أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
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