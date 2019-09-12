إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد فتحي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

انقلاب سيارة-أرشيفية

أصيب المستشار شريف صفوت، رئيس محكمة في المنيا، اليوم الخميس، بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث، وبانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها شريف صفوت، 45 عاما، رئيس محكمة في المنيا.

وتنفذ الحكومة مشروعا قوميا للطرق، ويعد تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات