جريمة

إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد فتحي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
انقلاب سيارة-أرشيفية
انقلاب سيارة-أرشيفية
أصيب المستشار شريف صفوت، رئيس محكمة في المنيا، اليوم الخميس، بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث، وبانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها شريف صفوت، 45 عاما، رئيس محكمة في المنيا.
وتنفذ الحكومة مشروعا قوميا للطرق، ويعد تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات
اقرأ المزيد
جثة-فتاة

حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
قطع-اوتار-يد-تلميذ-بالمنصورة

التحقيق في قطع أوتار يد تلميذ ابتدائي بالمنصورة

أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة مديرة مدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون التابعة لإدارة شرق التعليمية مركز المنصورة، ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرف الفناء، إلى الشئون القانونية واستبعادهم عن العمل للتحقيق، إثر تعرض تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي إلى إصابة بكدمات وقطع بأوتار اليد اليسرى، بسبب غلق باب الفصل على يده خلال اليوم الدراسي، كما توجه عبد الرؤوف على رأس لجنة لزيارة التلميذ، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
أحمد-السبكي

كواليس القبض على نجلي المنتج أحمد السبكي فجرا

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين أنه في أثناء تواجد أفراد كمين ليلي، اشتبه النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، في سيارة ملاكي يستقلها نجلا المنتج السينمائي، لاحظ زجاجة خمر، وظهر أحدهما في حالة عدم اتزان "حالة سُكر"، فاستوقف السيارة ووجه بتفتيشها ومراجعة تراخيص القيادة والسيارة للوقوف على صحتها وسريانها، وتبين بالفحص المبدئي أن رخصة القيادة منتهية.
وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

لقي المستشار يحيى أبورية رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية، مصرعه إثر انقلاب سيارته مساء اليوم الخميس، أمام مقابر خورشيد بالطريق الزراعي مصر إسكندرية، أثناء عودته من الإسكندرية متجهًا إلى منزله بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
اسعاف (1)

طفلين مجهولين وضابط.. 9 مصابين في حادث ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بالحادث ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لبعضهم في موقع الحادث.
سفاح -النساء

قتل طفلة وسرقها.. قصة الضحية الخامسة لسفاح بني سويف

جريمة جديدة كشفت عنها النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها مع «مصطفى.أ. ع»، 65 عاما المعروف إعلاميا بسفاح النساء ببني سويف، إذ كشفت عن وجود ضحية خامسة لتضاف إلى سجل جرائمه بعد قتله 4 سيدات مسنات أخريات عقب استدراجه لهن وسرقة مصوغاتهن ثم قتلهن. وأدلى المتهم بااعترافات تفاصيل الجريمة الخامسة، إذ استدرج طفلة صغيرة إلى منطقة بعيدة عن سكان القرية واعتدى عليها وقتلها قبل أن يسرق قرطها الذهبي. كان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير، تفاصيل تورط مزارع من بنى سويف، 65 عامًا، في ارتكاب 4 جرائم قتل لسيدات.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (7)

حوادث مرورية تضرب الصحراوي الشرقي وكوبري التونسي

شهد صباح اليوم الأربعاء وقوع 3 حوادث مرورية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، أبرزها حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، قبل نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، كما شهد كوبرى التونسى بالقاهرة تصادما بين سيارتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من السيدة زينب إلى المقطم، ما تسبب فى تعطل حركة المرور، بينما شهد طريق الصف- الجيزة كذلك تصادم سيارتين أعلى الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org