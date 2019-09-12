«فيفا» يعلن عن معايير وموعد قرعة كأس العالم للأندية

تحرير:محمد جمال ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري، وستقام القرعة يوم 16 من الشهر الجاري. وتقام قرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا يوم الإثنين المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر. وأوضح فيفا أنه حتى الآن تم التعرف على 4 أندية فقط ستشارك في كأس العالم، وهي مونتري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والسد القطري بطل الدوري في البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

وأشار الاتحاد في بيان أصدره إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يحدد حتى الآن ممثل القارة الذي سيشارك في كأس العالم، وذلك بالرغم من إعلان الترجي التونسي بطلا لدورى أبطال إفريقيا، في حين أن الوداد البيضاوي تقدم بشكوى ضد القرار. كما حدد الفيفا معايير القرعة حيث لا يمكن أن يشارك فريقان من اتحاد محلي واحد، فإذا