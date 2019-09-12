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بقرار من «الإعلاميين».. وقف برنامج ياسمين الخطيب على «النهار»

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
قررت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، وقف حلقات برنامج "شارع النهار" الذي تقدمه ياسمين الخطيب، وأخطرت قناة "النهار" اليوم الخميس، بحظر تصوير أي حلقات جديدة من البرنامج، موضحة أن سبب الوقف عدم حصول مقدمة البرنامج على التصاريح اللازمة للظهور.. يذكر أن ياسمين الخطيب تقدمت بطلب للنقابة منذ أسبوع، متضمنا المستندات اللازمة للحصول على تصريح ظهورها على الشاشة.
وأصدرت نقابة الإعلاميين في الفترة الأخيرة، العديد من القرارت بوقف إعلاميين عن الظهور عبر الشاشة لحين توفيق أوضاعهم، ومنهم تامر أمين وريهام سعيد، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.وفي حالة ريهام سعيد قرر مجلس النقابة، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضدها، عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة
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نجوم الفن لـ«هنا وفهمي»: ألف مبروك.. ربنا يسعدكم

حرص عدد من الفنانين على تهنئة كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، بزفافهما الذي أقيم ليلة أمس بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور الأهل وعدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، من بينهم «أحمد عز، كندة علوش، عمرو يوسف، كريم عبد العزيز، أيتن عامر، محمد عبد الرحمن، أكرم حسني، منى الشاذلي، عمرو الليثي، أشرف عبد الباقي»، وغيرهم، ومن بين المهنئين الفنانة نيللي كريم، التى قامت بنشر صورة للعروسين على حسابها بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مبروك ليكم يا ولاد، سعيدة جدا ليكم، ربنا يحميكم»، بينما علق الفنان أحمد السعدني: «ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب».
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6 لقطات من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي (فيديو)

احتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، ليلة أمس، بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور الأهل والأقارب وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما، وشهد حفل الزفاف الكثير من المفاجآت: 1- لحظة دخول هنا الزاهد قاعة الفرح وهي ترتدي فستانا أبيض واسعا، مع عريسها أحمد فهمي، بديكور يشبه إلى حد كبير ديكور مدينة ديزني العالمية وكأنها "سندريلا". 2- شارك الفنان أكرم حسنى صديقه أحمد فهمي، في غناء أغنيتهما الشهيرة «السأسئينا» التى قدماها معًا فى مسلسل «ريح المدام» الذى عرض فى رمضان 2017، وشاركتهما هنا الزاهد بالرقص.
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هذه هدية إيمي طلعت زكريا لهنا الزاهد بعد عقد قرانها

هنأت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا، الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث قامت بنشر صورتها معها وصورة لـ"منديل الزواج" مطرز باسم (هنا وفهمي) وعلقت عليه: «مبروك أحلى عروسة»، كما حرصت شقيقة هنا الزاهد "نور" على تهنئة ولكن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صور تجمعهما، وعلقت عليها: «أختي تتزوج، وعلى الرغم من أني سأبكي من الفرح، ولكني أتمنى لكي السعادة، ولا أجد كلمات لوصف لكي مدى سعادتي برؤيتك سعيدة، ولكننى مصدومه لانكي ستغادرنا، سأظل دائما اعتز بذكرياتنا معًا وأريد أن تعلمي أنكي أكثر شخص جمالا بالعالم».
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ريهام سعيد

ارتكبت جريمة.. حيثيات قرار منع ريهام سعيد من الظهور

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيثيات قرار منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التى تولت التحقيق مع الإعلامية، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها. وكانت لجنة الشكاوى قد استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها فى الشكوى، وناقشت اللجنة الأقوال التى أدلى بها الممثل القانونى لقناة الحياة وأقوال المذيعة المشكو فى حقها، كما تابعت آراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأى.
ريهام سعيد

الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة أعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، بناء على التحقيق معها بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وانعقدت لجنة الشكاوى بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين.
طارق -سعدة

«الإعلاميين» تنذر القنوات لتقنين أوضاع العاملين

أرسلت نقابة الإعلاميين، إنذارات للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين، مقدمين، مخرجين، مراسلين، محررين" بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم، حتى يقع العاملون بهذه الوسائل تحت طائلة القانون. وحذرت نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم، من استخدام لقب إعلامي قبل تقنين أوضاعهم أو القيد بالنقابة حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجنائية، موضحة أن لجنة القيد مستمرة طوال أيام الأسبوع فى تلقى طلبات العاملين بالوسائل الإعلامية.
ريهام سعيد

إعلان نتيجة التحقيقات مع ريهام سعيد الأسبوع المقبل

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من التحقيقات التي تجريها مع الإعلامية ريهام سعيد. جاءت التحقيقات بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وقررت لجنة الشكاوى التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين، تأجيل قرار اللجنة للأسبوع المقبل بعد بحث كل الجوانب المتعلقة بالشكوى.
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