بقرار من «الإعلاميين».. وقف برنامج ياسمين الخطيب على «النهار»

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

ياسمين الخطيب

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، وقف حلقات برنامج "شارع النهار" الذي تقدمه ياسمين الخطيب، وأخطرت قناة "النهار" اليوم الخميس، بحظر تصوير أي حلقات جديدة من البرنامج، موضحة أن سبب الوقف عدم حصول مقدمة البرنامج على التصاريح اللازمة للظهور.. يذكر أن ياسمين الخطيب تقدمت بطلب للنقابة منذ أسبوع، متضمنا المستندات اللازمة للحصول على تصريح ظهورها على الشاشة.

وأصدرت نقابة الإعلاميين في الفترة الأخيرة، العديد من القرارت بوقف إعلاميين عن الظهور عبر الشاشة لحين توفيق أوضاعهم، ومنهم تامر أمين وريهام سعيد، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.وفي حالة ريهام سعيد قرر مجلس النقابة، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضدها، عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة