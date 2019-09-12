حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

تحرير:محمد مجلي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

جثة - أرشيفية

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.

وتوصلت الأجهزة الامنية، إلى تفاصيل الواقعة، عبر اجراءات البحث عنها، وسؤال العاملين بالمستشفى، الذي أفادوا بعدم مشاهدتها عقب انتهاء إجراءات العملية الجراحية، وبتفريغ الكاميرات داخل المستشفى، تبين عدم مغادراتها، وكذلك لم تسجل البوابات خروجها. بإجراء عملية البحث والتحري داخل المستشفى، لم يتم العثور عليها