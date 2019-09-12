حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى
تحرير:محمد مجلي
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
جثة - أرشيفية
كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
وتوصلت الأجهزة الامنية، إلى تفاصيل الواقعة، عبر اجراءات البحث عنها، وسؤال العاملين بالمستشفى، الذي أفادوا بعدم مشاهدتها عقب انتهاء إجراءات العملية الجراحية، وبتفريغ الكاميرات داخل المستشفى، تبين عدم مغادراتها، وكذلك لم تسجل البوابات خروجها.
بإجراء عملية البحث والتحري داخل المستشفى، لم يتم العثور عليها
وتوصلت الأجهزة الامنية، إلى تفاصيل الواقعة، عبر اجراءات البحث عنها، وسؤال العاملين بالمستشفى، الذي أفادوا بعدم مشاهدتها عقب انتهاء إجراءات العملية الجراحية، وبتفريغ الكاميرات داخل المستشفى، تبين عدم مغادراتها، وكذلك لم تسجل البوابات خروجها.
بإجراء عملية البحث والتحري داخل المستشفى، لم يتم العثور عليها حتى داخل الحمام، وتبين وجود باب الحمام مغلق من الداخل، وبفتح الباب تم العثور عليها وكانت المفاجأة وجود حقنة مغروسة بذراعها الأيسر تبين انها تحتوي على عقار مخدر، وتم العثور على أمبولين فارغين، و3 وخزات بذراعها الأيسر.
يشار إلى أن العقار الذي تناولته يستخدم كمسكن آلام للحالات الشديدة، وينتمى لمجموعة من العلاجات تسمى الأفيونات أو العلاجات المخدرة.
وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستدعاء أهلها للسؤال.