قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

الأهلي وسموحة

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".

ويلعب فريق سموحة المباراة الأولى في بطولة الدوري الممتاز على ملعبه أمام الأهلي، فيما لم يتحدد بعد موعد اللقاء، بسبب لقاء كأس السوبر بين المارد الأحمر والزمالك. وأنهى فريق سموحة، الموسم الماضي، وهو في المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 38 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط. وأجريت