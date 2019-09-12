رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة
بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
ويلعب فريق سموحة المباراة الأولى في بطولة الدوري الممتاز على ملعبه أمام الأهلي، فيما لم يتحدد بعد موعد اللقاء، بسبب لقاء كأس السوبر بين المارد الأحمر والزمالك. وأنهى فريق سموحة، الموسم الماضي، وهو في المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 38 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط. وأجريت
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210 ملايين يورو تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

كشف تقرير إنجليزي أن ريال مدريد الإسباني يجهز عرضًا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومن جانبه نشر موقع "ليفربول إيكو" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع أكثر من 210 ملايين يورور مقابل ضم محمد صلاح لتشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجى. وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل خلاله 27 هدفا، من ضمنهم هدفه الثمين في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بعد فوزه عليه بهدفين دون رد.
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«فيفا» يعلن عن معايير وموعد قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري، وستقام القرعة يوم 16 من الشهر الجاري. وتقام قرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا يوم الإثنين المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر. وأوضح فيفا أنه حتى الآن تم التعرف على 4 أندية فقط ستشارك في كأس العالم، وهي مونتري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والسد القطري بطل الدوري في البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.
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أندية الهبوط ترفع دعوى لإيقاف انطلاق الدوري

أكد اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، أن الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى قررت رفع دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "سنقوم برفع قضية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز لحين البت في الشق الموضوعي للحكم الصادر بعودة الداخلية والنجوم وبتروجيت إلى الدوري الممتاز، وإلغاء هبوطها، وسيكون هناك قضية أخرى سيتم رفعها للحصول على تعويض مادي في حال انطلاق الدوري بالأندية التي شملتها القرعة.
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بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
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المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
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تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
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