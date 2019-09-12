إرهاب

بينهم مصري.. مكافأة أمريكية للقبض على قادة «حراس الدين»

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
تنظيم حراس الدين
تنظيم حراس الدين
خصصت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار، لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم "حراس الدين" في سوريا، المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وحددت الوزراة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الخميس، أسماء القادة الثلاثة بالتنظيم، وهم: أبو عبد الكريم المصري وفاروق السوري وسامي العريدي، موضحة أنهم ينشطون في تنظيم القاعدة منذ سنوات، ولا يزالون موالين لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، بحسب قناة الحرة الأمريكية.
ونشأ تنظيم "حراس الدين" في أواخر فبراير 2018 بعد استقطابه أعضاء من بقايا هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا"، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلا وقاعدة لنشاطاته، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر في صفوفه بينهم من جنسيات غير سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. معلومات عن قادة «حراس
اقرأ المزيد
تفجير-في-أفغانستان (3)

4 قتلى و3 مصابين في هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني

قتل 4 جنود أفغان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر هجوم انتحاري على قاعدة للقوات الخاصة بالجيش الأفغاني، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وأعلن الجيش الأفغاني، في بيان له، صباح اليوم، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية، قائلا: "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب، أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه".
افغانستان (1)

مقتل 5 من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية. وقال بيان لفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني، إن "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب"، وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه. وأوضح أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل 3 مسلحين آخرين من الحركة، بالإضافة إلى تدمير مركبة تابعة لها.
الشرطة-الأمريكية

حادث طعن بأمريكا في ذكرى 11 سبتمبر

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذكرت مؤسسة "تالاهاسي التذكارية للرعاية الصحية" المحلية، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 5 أشخاص يتم علاجهم داخل مستشفى المؤسسة غير الهادفة للربح، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 6 مصابين في الهجوم، وأضافت المؤسسة أن شخص واحد فقط في حالة حرجة، ومصابين اثنين في حالة عادية، بينما تعافى اثنين آخرين من جروحهما.
داعش

المقابر الجماعية.. إرث داعش الأسود في الرقة

منذ أيام قليلة أبلغ سكان أحد المباني في مدينة الرقة، بانبعاث رائحة كريهة من المنزل المجاور للمنزل الذي كان يستخدمه "داعش" كمدرسة لتدريب "أشبال الخلافة"، لم يطأه أحد منذ أن تم طرد المسلحين من المدينة السورية قبل عامين. وقبل أن تطأ أقدام رجال الإنقاذ الأرض اللينة للفناء، كانوا يعلمون ما كان تحته، حيث تم اكتشاف آخر مقبرة جماعية في الرقة، العاصمة السابقة لخلافة "داعش" المزعومة. في اليوم الأول من الحفر أخرجوا جثتين في غضون بضعة أيام، كان هناك ما يصل إلى 20 شخصا تقريبا، بمن فيهم نساء وأطفال، كانوا مكدسين في حفرة بحديقة الفناء.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميليشيات ليبية - ليبيا

الجيش الليبي يشن غارات جوية على المليشيات بطرابلس

شن الجيش الليبي غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيات مسلحة في منطقتي عين زارة والتوغار جنوب العاصمة طرابلس. وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وتأتي هذه التطورات عقب مرور شهر على حالة الهدوء الحذر والنسبي التي شهدتها محاور الاشتباكات والقتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.
استنفار أمني في مدينة ستراسبورج الفرنسية

الدوافع مجهولة.. حادث طعن مفاجئ أمام مدرسة في فرنسا

أصيبت امرأتين، في حادث طعن، اليوم الجمعة، إثر هجوم بسكين على مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية، فيما قالت الشرطة الفرنسية، إنها أوقفت شخصا يشتبه في تنفيذه عملية الطعن في تمام الساعة 6.40 دقيقة صباح اليوم -بتوقيت باريس-، وأكدت مصادر، ان دوافع الهجوم الذي حدث فجأة وبدون مقدمات لا تزال مجهولة حتى الآن، بحسب سكاي نيوز، اتلي أوضحت أن الشخص المسلح، هاجم امرأة أمام المدرسة بسكين، ثم سدد لكمة قوية في وجه الأخرى وهرب.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

مرصد الإفتاء: «الجزيرة» منصة لتشويه معارضي الإخوان

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، في بيان له، اليوم الخميس، عن وجود بوادر حملة موسعة تقودها شخصيات متطرفة عبر إحدى القنوات الإعلامية المضللة، ضد المراكز الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي للمسلمين في الولايات المتحدة، وأن الحملة مؤسسة على مهاجمة تلك المنظمات والشخصيات المسلمة بسبب مواقفها المعتدلة من الحكومات العربية، مؤكدا أن منصات "الجزيرة" باتت البوابة الرئيسية لشن حملات التشويه ضد كل ما يخالف رغبات ومواقف جماعة الإخوان الإرهابية.
قوات-الأمن-المغربية

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في المغرب

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله: إن "أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org