بينهم مصري.. مكافأة أمريكية للقبض على قادة «حراس الدين»
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
تنظيم حراس الدين
خصصت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار، لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم "حراس الدين" في سوريا، المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وحددت الوزراة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الخميس، أسماء القادة الثلاثة بالتنظيم، وهم: أبو عبد الكريم المصري وفاروق السوري وسامي العريدي، موضحة أنهم ينشطون في تنظيم القاعدة منذ سنوات، ولا يزالون موالين لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، بحسب قناة الحرة الأمريكية.
ونشأ تنظيم "حراس الدين" في أواخر فبراير 2018 بعد استقطابه أعضاء من بقايا هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا"، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلا وقاعدة لنشاطاته، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر في صفوفه بينهم من جنسيات غير سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
معلومات عن قادة «حراس
ونشأ تنظيم "حراس الدين" في أواخر فبراير 2018 بعد استقطابه أعضاء من بقايا هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا"، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلا وقاعدة لنشاطاته، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر في صفوفه بينهم من جنسيات غير سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
معلومات عن قادة «حراس الدين» المستهدفين
أبو عبد الكريم المصري:
معروف أيضا باسم "كريم"، وهو مواطن مصري وكان عضوا في مجلس شورى تنظيم حراس الدين في عام 2018، عمل وسيطا بين المجموعة وجبهة النصرة، بحسب الخارجية الأمريكية.
فاروق السوري:
معروف أيضا باسم سمير حجازي وأبو همام الشامي، وهو مواطن سوري، قاتل في أفغانستان في التسعينيات، وقام بتدريب مقاتلي القاعدة في العراق.
سامي العرايدي:
معروف باسم أبو محمود الشامي، وهو مواطن أردني وكبير مسؤولي الشريعة في حراس الدين، وسبق له أن شارك في "مخططات" إرهابية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.