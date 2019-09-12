بينهم مصري.. مكافأة أمريكية للقبض على قادة «حراس الدين»

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

تنظيم حراس الدين

خصصت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار، لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم "حراس الدين" في سوريا، المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وحددت الوزراة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الخميس، أسماء القادة الثلاثة بالتنظيم، وهم: أبو عبد الكريم المصري وفاروق السوري وسامي العريدي، موضحة أنهم ينشطون في تنظيم القاعدة منذ سنوات، ولا يزالون موالين لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

ونشأ تنظيم "حراس الدين" في أواخر فبراير 2018 بعد استقطابه أعضاء من بقايا هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا"، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلا وقاعدة لنشاطاته، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر في صفوفه بينهم من جنسيات غير سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. معلومات عن قادة «حراس