210 ملايين يورو تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

محمد صلاح

كشف تقرير إنجليزي أن ريال مدريد الإسباني يجهز عرضًا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومن جانبه نشر موقع "ليفربول إيكو" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع أكثر من 210 ملايين يورور مقابل ضم محمد صلاح لتشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجى. وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل خلاله 27 هدفا، من ضمنهم هدفه الثمين في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بعد فوزه عليه بهدفين دون رد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الفريق الإنجليزي يستعد لاتخاذ خطوة الموافقة على بيع صلاح، حيث يدرس فكرة بيع نجمه المصري خلال الفترة المقبلة، وأنه في حال تمت الموافقة على المقترح، فإن قيمة بيعه ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل. وانضم صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل