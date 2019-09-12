مرشح رئاسي في تونس يبدأ إضرابا عن الطعام داخل السجن
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
نبيل القروي
قرر نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس ومالك قناة نسمة المعروفة بمعارضتها للحكومة، الدخول في إضراب عن الطعام اليوم الخميس، داخل سجن المرناقية بالعاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية، وقال مصدر من مقر الحملة الانتخابية للقروي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن مرشح حزب "قلب تونس" بدأ بالفعل إضرابا عن الطعام اليوم، وسيصدر الحزب بيانا للرأي العام في وقت لاحق
ورفضت محكمة تونسية، يوم 4 سبتمبر الجاري، طلبا بالإفراج عن القروي، الذي احتجز قبل نحو 3 أسابيع للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى المرشح الرئاسي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت
ورفضت محكمة تونسية، يوم 4 سبتمبر الجاري، طلبا بالإفراج عن القروي، الذي احتجز قبل نحو 3 أسابيع للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى المرشح الرئاسي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي». (اقرأ أيضا: قوة مسلحة وجرائم مالية.. كواليس القبض على مرشح رئاسي في تونس)
والقروي مالك قناة نسمة التلفزيونية، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر، إلى جانب رؤساء حاليين وسابقين للحكومة، ورئيس سابق، ووزير الدفاع، ونائب عن حزب حركة النهضة.
وفي يونيو، أقر البرلمان تعديلا على القانون الانتخابي يحظر المرشحين الذين استفادوا من جمعيات خيرية أو تمويل أجنبي خلال العام الذي يسبق الانتخابات، الأمر الذي كان سيحرم القروي من المشاركة في الانتخابات، لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي توفي في يوليو دون أن يوقع على القانون، مما أتاح له المشاركة.