مرشح رئاسي في تونس يبدأ إضرابا عن الطعام داخل السجن

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

نبيل القروي

قرر نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس ومالك قناة نسمة المعروفة بمعارضتها للحكومة، الدخول في إضراب عن الطعام اليوم الخميس، داخل سجن المرناقية بالعاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية، وقال مصدر من مقر الحملة الانتخابية للقروي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن مرشح حزب "قلب تونس" بدأ بالفعل إضرابا عن الطعام اليوم، وسيصدر الحزب بيانا للرأي العام في وقت لاحق

ورفضت محكمة تونسية، يوم 4 سبتمبر الجاري، طلبا بالإفراج عن القروي، الذي احتجز قبل نحو 3 أسابيع للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى المرشح الرئاسي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت