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مرشح رئاسي في تونس يبدأ إضرابا عن الطعام داخل السجن

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
نبيل القروي
نبيل القروي
قرر نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس ومالك قناة نسمة المعروفة بمعارضتها للحكومة، الدخول في إضراب عن الطعام اليوم الخميس، داخل سجن المرناقية بالعاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية، وقال مصدر من مقر الحملة الانتخابية للقروي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن مرشح حزب "قلب تونس" بدأ بالفعل إضرابا عن الطعام اليوم، وسيصدر الحزب بيانا للرأي العام في وقت لاحق
ورفضت محكمة تونسية، يوم 4 سبتمبر الجاري، طلبا بالإفراج عن القروي، الذي احتجز قبل نحو 3 أسابيع للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى المرشح الرئاسي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت
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الملك سلمان لـ«أبو مازن»: قرار إسرائيل عن الضفة باطل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة. وجدد الملك سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
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مفاجأة جديدة في مقتل الفلسطينية إسراء غريب

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، عن مفاجآت في قضية إسراء غريب التي لقيت مصرعها بعد أن سقطت من شرفة منزلها. وأوضح الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام في رام الله، أنه في نهاية التحقيقات جرى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية، وفقا لـ"وفا". وأوضح النائب العام الفلسطيني أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء غريب، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص، وهم "م. ص"، و"أ. غ"، و"ب. غ".
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أنور قرقاش: قوة العرب يعززها نجاح مصر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، مع تحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيها. وأفاد قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع". وأشار إلى قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، مضيفًا أن هذه البلاد ماضية في الطريق الصحيح، وتابع: "قوة العرب يعززها نجاح مصر". جاءت هذه التصريحات عقب زيارة قرقاش إلى القاهرة، ولقائه وزير الخارجية سامح شكري.
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عودة نحو 1.6 ألف لاجئ سوري لبلدهم من الأردن ولبنان

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الخميس، عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا، من أراضي الأردن ولبنان، خلال الـ24 الساعة الأخيرة. وذكر المركز في بيان له: "عاد خلال الـ24 الساعة الماضية، 1625 لاجئا إلى سوريا، قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 419 شخصًا (125 امرأة و214 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1206 أشخاص (362 امرأة و615 طفلا)"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو عام 2018 الماضي، بلغ 396.4 ألف شخص.
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نبيل- القروي (2)

محكمة تونسية ترفض طلبا للإفراج عن مرشح رئاسي

رفضت محكمة تونسية طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي، الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى نبيل القروي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي». ?والقروي مالك قناة نسمة التلفزيونية، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر، إلى جانب رؤساء حاليين وسابقين للحكومة، ورئيس سابق، ووزير الدفاع، ونائب عن حزب حركة النهضة.
نبيل بيفون

بشكل نهائي.. تونس تعلن قبول 26 مرشحا في انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، اليوم السبت، قبول 26 مرشحًا بشكل نهائي، لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل. وقال بفون، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة، إنه بعد الاطلاع على بنود الدستور وعلى القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت الهيئة القرار رقم 26 لسنة 2019 والمؤرخ في 31 أغسطس 2019 والمتعلق بنشر قائمة المرشحين المقبولين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
القروي2

هل يخوض «القروي» ماراثون رئاسة تونس من خلف القضبان؟

جاء اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق هذا الاستحقاق المقرر في 15 سبتمبر المقبل، ليثير حالة من الجدل والتوتر، بعد أن أوقفته الشرطة التونسية على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وتم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله. ووجهت السلطات التونسية إلى القروي، وشقيقه غازي، في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، حيث أوقف نبيل أثناء عودته من باجة، في شمال غربي البلاد، وأودع في السجن المدني بالمرناقية.
نبيل- القروي (2)

قوة مسلحة وجرائم مالية.. كواليس القبض على مرشح رئاسي في تونس

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الجمعة، نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، وسط أحاديث عن تهرب ضريبي وغسيل أموال، وبعد نحو ساعتين من إلقاء القبض عليه، أصدرت وزاة الداخلية بيانا، على موقعها الرسمي، تكشف فيه ملابسات توقيف الفروي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حزب "قلب تونس"، موضحة أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة (شمال غرب) إيقاف المعني بالأمر".
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