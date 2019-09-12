رياضة

أحمد علاء يكشف لـ«التحرير» حقيقة بيعه لطلائع الجيش

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
أحمد علاء
أحمد علاء
كشف أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار لصفوف فريق طلائع الجيش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن انتقاله للنادي العسكري نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وقال مدافع القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما أشيع عن انتقاله لفريق الجيش غير صحيح نهائيا، وأنه وقع على عقود انتقاله على سبيل الإعارة بعدها سيعود للنادي الأهلي.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد علاء مرتبط مع الفريق بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم. وتابع: "اللاعب بعد انتهاء إعارته سيعود للأهلي، وبعدها سندرس إذا كان الفريق سيحتاجه أم سيخرج إعارة مرة أخرى أو بيعه". ويستعد النادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال
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مران الاهلى (1)

مدرب الأهلي يعلق على قرعة الدوري ومواجهة كانو سبورت

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن رأيه في قرعة بطولة الدوري المصري، مشيدا بكونها أجريت بعيدا عن نظام القرعة الموجهة، وقال "قمصان" في تصريحات تليفزيونية: "القرعة ليست موجهة، إنها خطوة جيدة وبداية مبشرة للجنة المسابقات، وترسي مبدأ الشفافية والحيادية أمام كل الأندية". وعلق قمصان على مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة، حيث قال: "لا توجد مشكلة حتى لو أقيمت المباراة بالجولة الأولى، ستقام المباراة لا محالة بصرف النظر عن ترتيبها في الجدول".
محمد صلاح (1.) (2)

210 ملايين يورو تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

كشف تقرير إنجليزي أن ريال مدريد الإسباني يجهز عرضًا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومن جانبه نشر موقع "ليفربول إيكو" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع أكثر من 210 ملايين يورور مقابل ضم محمد صلاح لتشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجى. وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل خلاله 27 هدفا، من ضمنهم هدفه الثمين في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بعد فوزه عليه بهدفين دون رد.
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قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
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أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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مصدر باتحاد الكرة يكشف موعد وملعب السوبر المصري

أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، حصول مسؤولي الجبلاية على موافقة الجهات الأمنية لإقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بحضور الجمهور. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه من المقرر أن يحسم اتحاد الكرة غدًا ملعب المباراة الذي ستقام عليه موقعة السوبر المحلي، بعدما اتخذ قرارا رسميًّا بإقامة المباراة يوم 20 سبتمبر. ويشارك الأهلي في مباراة السوبر كونه بطلا لمسابقة الدوري موسم 2017/ 2018، بينما يشارك الزمالك في المباراة كونه بطلا لمسابقة الكأس موسم 2017/ 2018 بعد تفوقه على فريق سموحة.
محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
ناصر-ماهر

أول تعليق من ناصر ماهر عقب رحيله لسموحة

في أول تعليق عقب انتقاله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم على سيبل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير خطوة مهمة وأتمنى التوفيق من ربنا". وتابع: "أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس أنا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حاجات مهمة أوي في حياتي خلال السنة دي داخل النادي الأهلي العظيم".
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