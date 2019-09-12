أحمد علاء يكشف لـ«التحرير» حقيقة بيعه لطلائع الجيش

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

أحمد علاء

كشف أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار لصفوف فريق طلائع الجيش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن انتقاله للنادي العسكري نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وقال مدافع القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما أشيع عن انتقاله لفريق الجيش غير صحيح نهائيا، وأنه وقع على عقود انتقاله على سبيل الإعارة بعدها سيعود للنادي الأهلي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد علاء مرتبط مع الفريق بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم. وتابع: "اللاعب بعد انتهاء إعارته سيعود للأهلي، وبعدها سندرس إذا كان الفريق سيحتاجه أم سيخرج إعارة مرة أخرى أو بيعه". ويستعد النادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال