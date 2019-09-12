مصر تعلن عدم ارتياحها لطول مفاوضات سد النهضة

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

وزير الخارجية سامح شكري

أعرب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، عن عدم ارتياح مصر، لطول أمد المفاوضات الخاصة بسد النهضة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى دعا إليه نائب الوزير سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، اليوم الخميس، لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، إذ أوضح لوزا، أن مصر قدمت لأديس أبابا، طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد، يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية.

وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن الطرح المقدم، مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن، وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، في الخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.وأكد لوزا، أهمية سير المفاوضات بحُسن