سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر تعلن عدم ارتياحها لطول مفاوضات سد النهضة

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
أعرب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، عن عدم ارتياح مصر، لطول أمد المفاوضات الخاصة بسد النهضة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى دعا إليه نائب الوزير سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، اليوم الخميس، لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، إذ أوضح لوزا، أن مصر قدمت لأديس أبابا، طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد، يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية.
وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن الطرح المقدم، مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن، وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، في الخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.وأكد لوزا، أهمية سير المفاوضات بحُسن
اقرأ المزيد
زحام-داخل-الفصول

التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل أزمة كثافات الفصول

قالت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حل مشكلة الكثافات في الفصول الدراسية يحتا إلى 130 مليار جنيه، مشيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن حل مشكلة الكثافات يحتاج إلى 100 ألف فصل، والوزارة تعمل على قرابة 13 ألف فصل طبقا للموارد المتاحة والأراضي المتوفرة، داعية المجتمع المدنى للمساهمة فى توفير أراضى لبناء مدارس، وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل فى صيانة 15 ألف فصل، وتحاول أن تضع حلول مختلفة فى مشكلة بناء المدارس، وسيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: تحصيل أي مبالغ مالية لتحويل الطلاب من المدارس «فساد»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القانون يمنع تحصيل أى مقابل مادي من ولى الأمر نظير تحويل الطالب من مدرسة لأخرى،، موضحة في مؤتمر صحفي اليوم، أن ما يتم تحت مسمى المشاركة المجتمعية هو "فساد ممنهج"، ولا يصح أن يتم تنظيم المشاركة المجتمعية من خلال المدارس، وإنما لهم إدارة تنظم ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، وشددت الوزارة على أنه يمنع تحصيل أى مبالغ مالية من أى ولى أمر، وفي حال تم ذلك على ولي الأمر التوجه بشكوى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق فيها من قبل الإدارة.
اول-يوم-مدرسة-تصوير-دعاء-السيد (5)

التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تفتتح أول مدرسة متخصصة في الزراعة والإنتاج الحيواني

وقع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك، مع محمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوي العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
السفير- الروسي- سيرجي -كيربيتشينكو (3)

مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي: للفقيد الرحمة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم. وتمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أصدره اليوم، أنَّ يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.
سد-النهضة (10)

«الري» توضح آخر تطورات ملء سد النهضة الإثيوبي

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه فيما يتعلق بمستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فقد أبلغت مصر دولتي إثيوبيا والسودان بالرؤية المصرية لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقا لحالة الفيضان فى إطار تعاوني وبما يحقق أهداف إثيوبيا وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون ‎الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية. وأضاف عبد العاطي، على هامش البرنامج التدريبي في مجال "تنمية الرى وإدارة استخدامات المياه فى قطاع الزراعة فى إفريقيا"، أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الـ3، والذي كان مقرر انعقاده في أغسطس ليُصبح في منتصف سبتمبر القادم للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
سد-النهضة (1)

إثيوبيا: مصر طلبت ملء سد النهضة في هذه المدة

في تطور جديد لقضية سد النهضة الإثيوبي، كشف المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قدم مؤخرا دراسة باسم مصر بشأن عملية ملء السد. وقال سيلشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، إن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدى سبع سنوات، كما أشارت إلى غيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.
ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (3)

الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org