رياضة

مدرب الأهلي يعلق على قرعة الدوري ومواجهة كانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
الأهلي
الأهلي
كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن رأيه في قرعة بطولة الدوري المصري، مشيدا بكونها أجريت بعيدا عن نظام القرعة الموجهة، وقال "قمصان" في تصريحات تليفزيونية: "القرعة ليست موجهة، إنها خطوة جيدة وبداية مبشرة للجنة المسابقات، وترسي مبدأ الشفافية والحيادية أمام كل الأندية". وعلق قمصان على مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة، حيث قال: "لا توجد مشكلة حتى لو أقيمت المباراة بالجولة الأولى، ستقام المباراة لا محالة بصرف النظر عن ترتيبها في الجدول".
وأشار إلى أن الجهاز الفني يحترم كل الفرق، وولكن الأهلي قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري، وأضاف: مع احترامنا للجميع كل المنافسين يعملون اعتبارا لمواجهة الأهلي، فنحن الفريق الأكثر تتويجا في مصر وإفريقيا. وعن مواجهة الزمالك في بطولة السوبر يوم 20 سبتمبر، رد سامي قمصان: "لا يمكن التفكير في مباراة، والفريق
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أحمد علاء

أحمد علاء يكشف لـ«التحرير» حقيقة بيعه لطلائع الجيش

كشف أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار لصفوف فريق طلائع الجيش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن انتقاله للنادي العسكري نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وقال مدافع القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما أشيع عن انتقاله لفريق الجيش غير صحيح نهائيا، وأنه وقع على عقود انتقاله على سبيل الإعارة بعدها سيعود للنادي الأهلي.
محمد صلاح (1.) (2)

210 ملايين يورو تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

كشف تقرير إنجليزي أن ريال مدريد الإسباني يجهز عرضًا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومن جانبه نشر موقع "ليفربول إيكو" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع أكثر من 210 ملايين يورور مقابل ضم محمد صلاح لتشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجى. وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل خلاله 27 هدفا، من ضمنهم هدفه الثمين في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام بعد فوزه عليه بهدفين دون رد.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (3)

قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
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أحمد علاء

أحمد علاء يكشف لـ«التحرير» حقيقة بيعه لطلائع الجيش

كشف أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار لصفوف فريق طلائع الجيش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن انتقاله للنادي العسكري نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وقال مدافع القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما أشيع عن انتقاله لفريق الجيش غير صحيح نهائيا، وأنه وقع على عقود انتقاله على سبيل الإعارة بعدها سيعود للنادي الأهلي.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
جيرالدو - أليو ديانج

جيرالدو وديانج يصلان إلى معسكر الأهلي في غينيا

وصل أليو ديانج، وجيرالدو دا كوستا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية وانضما للبعثة وبذلك تكتمل عناصر الفريق بعد وصول وليد أزارو وعلى معلول استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق التي تقام في الخامسة مساء اليوم الخميس. وكان فايلر قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد مشاركتهم في المباريات مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية.
الأهلى -واطلع برة (12)

كانو سبورت يضرب موعدًا مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ضرب فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق الغيني بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما، ليصعد بعد فوزه بنتيجة 3- 2 في مجموع المباراتين. وتقدم فريق ميكيلي الإثيوبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول والتي كانت كافية للتأهل لمواجهة الأهلي، لكن كانو سبورت خطف التعادل في الدقيقة 40.
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