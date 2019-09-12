مدرب الأهلي يعلق على قرعة الدوري ومواجهة كانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

الأهلي

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن رأيه في قرعة بطولة الدوري المصري، مشيدا بكونها أجريت بعيدا عن نظام القرعة الموجهة، وقال "قمصان" في تصريحات تليفزيونية: "القرعة ليست موجهة، إنها خطوة جيدة وبداية مبشرة للجنة المسابقات، وترسي مبدأ الشفافية والحيادية أمام كل الأندية". وعلق قمصان على مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة، حيث قال: "لا توجد مشكلة حتى لو أقيمت المباراة بالجولة الأولى، ستقام المباراة لا محالة بصرف النظر عن ترتيبها في الجدول".

وأشار إلى أن الجهاز الفني يحترم كل الفرق، وولكن الأهلي قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري، وأضاف: مع احترامنا للجميع كل المنافسين يعملون اعتبارا لمواجهة الأهلي، فنحن الفريق الأكثر تتويجا في مصر وإفريقيا. وعن مواجهة الزمالك في بطولة السوبر يوم 20 سبتمبر، رد سامي قمصان: "لا يمكن التفكير في مباراة، والفريق