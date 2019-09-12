حبس 4 سائقين «ضربوا» مدير عام المواقف في الشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
موقف - أرشيفية
أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس أربعة سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، أثناء تواجده بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق لفتح خط سيارات جديد يربط المدينة، بمدينة العبور «الزقازيق – العبور»، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهمون يعملون بسياراتهم على خط «الزقازيق – السلام».
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء تواجد اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق بمنطقة «الأحرار» لأجل فتح خط جديد «الزقازيق – العبور»، تعرض للتعدي
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء تواجد اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق بمنطقة «الأحرار» لأجل فتح خط جديد «الزقازيق – العبور»، تعرض للتعدي بالضرب المُبرح من قِبل أربعة سائقين من العاملين بخط «الزقازيق – السلام»، ما تسبب في إصابته بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين أن افتتاح الخط الجديد للسيارات قوبل بالرفض من قِبل بعض السائقين بموقف «السلام»، بدعوى خوفهم؛ خاصة وأن ركاب مدينة العبور يستقلون سيارات السلام، فيما تبين أن مرتكبي الواقعة هم: «محمد ع. ع.»، و«خليل ث.» و«محمد إ. م.»، وآخر، وجرى ضبطهم، وتحرر المحضر رقم 17427 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.