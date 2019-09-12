حبس 4 سائقين «ضربوا» مدير عام المواقف في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

موقف - أرشيفية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس أربعة سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، أثناء تواجده بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق لفتح خط سيارات جديد يربط المدينة، بمدينة العبور «الزقازيق – العبور»، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهمون يعملون بسياراتهم على خط «الزقازيق – السلام».

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء تواجد اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق بمنطقة «الأحرار» لأجل فتح خط جديد «الزقازيق – العبور»، تعرض للتعدي