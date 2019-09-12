مران الأهلي.. انتظام معلول وتدريبات خفيفة لأزارو
تحرير:أحمد سعيد
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
مران الأهلي في غينيا
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمباراة كانو سبورت في إطار ذهاب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي، وحرص السويسري على توجيه تعليمات محددة لكل اللاعبين في الفريقين ضمن التقسيمة، وقام فايلر بإيقاف التقسيمه أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكة داخل الملعب.
وشارك علي معلول وأليو ديانج لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية، وأدى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل أن ينتظما في المران الجماعي مع بقية اللاعبين.
وكان الثنائي قد انضما لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.
وقام
وشارك علي معلول وأليو ديانج لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية، وأدى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل أن ينتظما في المران الجماعي مع بقية اللاعبين.
وكان الثنائي قد انضما لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.
وقام وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا لاعبا الأهلي، بأداء تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي، واكتفى الثنائي بأداء تدريبات بدنية واستشفائية ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل رينيه فايلر.
وأشرف ديفيد سيزا المدرب العام للأهلي على فقرة للتدريب على الكرات العرضية، ووجه تعليماته للمهاجمين بكيفية التعامل مع الكرات العرضية والتصويب على المرمى بشكل قوي، كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع.