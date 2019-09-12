مران الأهلي.. انتظام معلول وتدريبات خفيفة لأزارو

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

مران الأهلي في غينيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمباراة كانو سبورت في إطار ذهاب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي، وحرص السويسري على توجيه تعليمات محددة لكل اللاعبين في الفريقين ضمن التقسيمة، وقام فايلر بإيقاف التقسيمه أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكة داخل الملعب.

وشارك علي معلول وأليو ديانج لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية، وأدى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل أن ينتظما في المران الجماعي مع بقية اللاعبين. وكان الثنائي قد انضما لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة. وقام