رياضة

مران الأهلي.. انتظام معلول وتدريبات خفيفة لأزارو

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
مران الأهلي في غينيا
مران الأهلي في غينيا
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمباراة كانو سبورت في إطار ذهاب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي، وحرص السويسري على توجيه تعليمات محددة لكل اللاعبين في الفريقين ضمن التقسيمة، وقام فايلر بإيقاف التقسيمه أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكة داخل الملعب.
وشارك علي معلول وأليو ديانج لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية، وأدى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل أن ينتظما في المران الجماعي مع بقية اللاعبين. وكان الثنائي قد انضما لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة. وقام
اقرأ المزيد
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
فريق -الاسماعيلى (1)

مدرب الإسماعيلي: نستهدف الفوز بالبطولة العربية

صرح الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بأن طموح فريقه هو التتويج بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأشار، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها مساء غد الجمعة في ذهاب دور الـ32 من البطولة، إلى أنه يسعى دائما للفوز بالبطولات، ويرغب في مواصلة طموحاته مع النادي الإسماعيلي، مضيفا أنه حقق لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي، ويأمل في تكرار الأمر بالفوز بلقب البطولة العربية مع الدراويش.
الاهلي-وسموحة (12)

فرج عامر: تلقيت اتصالا لحل أزمة البث التليفزيوني

خرج محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من جديد وأكد أنه تلقى مكالمة تليفونية من الشركة الراعية، لبحث أزمة البث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، بعد أن قرر رئيس الفريق السكندري، عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020. وكان فرج عامر قد علق في وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مجلس إدرة نادي سموحة يقرر منع كاميرات التليفزيون من نقل المباراة بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة".
اقرأ المزيد من الأخبار
فايلر-سيد-عبد-الحفيظ

جلسة بين فايلر وعبدالحفيظ ومشاركة محمد الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.
محمد الشناوى

محمد الشناوي يثير الذعر في مران الأهلي

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية على هامش الـ"تراي ماتش" المقام حاليًا على ستاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا، ضمن ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وأثار الشناوي الذعر في مران الأهلي، بعدما سقط في كرة مشتركة على كتفه، وتدخل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، ولم يستطع حارس الأهلي استكمال المباراة التجريبية، ودخل علي لطفي بدلا منه.
سيد عبد الحفيظ

«رحيل أزارو ورسالة للجنايني».. عبد الحفيظ يتحدث

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مستقبل مهاجمه المغربي وليد أزارو، بعدما تعرض أخيرا لهجوم لاذع من جانب جماهير الفريق، وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في تصريحات لقناة المارد الأحمر، إن الدولي المغربي صاحب الـ24 عامًا، مستمر ولا توجد نية لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن نادي القرن الإفريقي يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن الأهلي لا يفكر في ذلك كما هو الحال بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا".
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (1)

رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org