مقتل وإصابة 17 في انفجار بتركيا.. وأردوغان يتوعد المنفذين

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

انفجار

قتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة على أحد الطرق جنوب شرقي تركيا، ونقلت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أتراك قولهم، إن عناصر من منظمة "بي كا كا" الكردية التي تصنفها تركية إرهابية، قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بالقرب من بلدة كولب جنوبي البلاد، مضيفة أنه أثناء مرور إحدى السيارات التي تقل قرويين عائدين من العمل انفجرت هذه العبوة، حيث تسبب الانفجار في فقدان سائق السيارة السيطرة على مركبته؛ ما أدى إلى انحرافها عن مسارها ووقوع الحادث.

بشار إلى أن حزب العمال الكردستاني ينشط في جنوب شرق تركيا، حيث تسكن غالبية كردية، كما أن له قواعد خلفية في المناطق الجبلية شمال العراق. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السلطات التركية ستعمل على شحذ كافة الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة مدنية بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا. وأوضح