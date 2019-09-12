فرج عامر: تلقيت اتصالا لحل أزمة البث التليفزيوني

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

سموحة

خرج محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من جديد وأكد أنه تلقى مكالمة تليفونية من الشركة الراعية، لبحث أزمة البث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، بعد أن قرر رئيس الفريق السكندري، عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020. وكان فرج عامر قد علق في وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مجلس إدرة نادي سموحة يقرر منع كاميرات التليفزيون من نقل المباراة بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة".

وقال محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "تلقيت مكالمة تليفونية جميلة من شخصية محترمة الأستاذ منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن الجديد، وشعرت بالاحترام، والالتزام وأن مصر بخير وعلى طريق التقدم دائما وسوف نتوصل إلى حل طيب يرضي جميع الأطراف يتماشى