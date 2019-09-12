رياضة

مدرب الإسماعيلي: نستهدف الفوز بالبطولة العربية

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
صرح الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بأن طموح فريقه هو التتويج بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأشار، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها مساء غد الجمعة في ذهاب دور الـ32 من البطولة، إلى أنه يسعى دائما للفوز بالبطولات، ويرغب في مواصلة طموحاته مع النادي الإسماعيلي، مضيفا أنه حقق لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي، ويأمل في تكرار الأمر بالفوز بلقب البطولة العربية مع الدراويش.
وشدد على أن لقاء أهلي بني غازي الليبي سيكون صعبًا بكل تأكيد، وأنه قام بجمع كل المعلومات المطلوبة عن المنافس طوال الفترة الماضية لتحديد نقاط القوة والضعف بصفوفه، متمنيا تحقيق طموحات جماهير ناديه في الفترة المقبلة. وأوضح مدرب الدراويش، أنه يدرك عشق جماهير الإسماعيلي لناديها الذي يعد واحدا من كبار الكرة
اقرأ المزيد
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
الاهلي-وسموحة (12)

فرج عامر: تلقيت اتصالا لحل أزمة البث التليفزيوني

خرج محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من جديد وأكد أنه تلقى مكالمة تليفونية من الشركة الراعية، لبحث أزمة البث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، بعد أن قرر رئيس الفريق السكندري، عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020. وكان فرج عامر قد علق في وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مجلس إدرة نادي سموحة يقرر منع كاميرات التليفزيون من نقل المباراة بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة".
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (1)

مران الأهلي.. انتظام معلول وتدريبات خفيفة لأزارو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمباراة كانو سبورت في إطار ذهاب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي، وحرص السويسري على توجيه تعليمات محددة لكل اللاعبين في الفريقين ضمن التقسيمة، وقام فايلر بإيقاف التقسيمه أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكة داخل الملعب.
اقرأ المزيد من الأخبار
همام طارق‎

همام طارق يصل القاهرة للحاق بمباراة الدراويش المقبلة

وصل اليوم الخميس الدولي العراقي همام طارق لاعب فريق الاستقلال الإيراني السابق والمنضم حديثا لصفوف فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مصر. ويصل همام طارق إلى الإسماعيلية للانضمام لمعسكر الدروايش استعدادا لمواجهة غدا أمام أهلي بنغازي في دور الـ32 لكأس أبطال العرب "البطولة العربية"، والتى ستقام على ملعب استاد الإسماعيلية. وانضم همام طارق، صانع ألعاب منتخب العراق، إلى صفوف الدروايش في صفقة انتقال حر مقابل راتب 6 ملايين سنويًّا.
هدف -الزمالك (5)

بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
ميودراج يسيتش‎

مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

أكد المدرب الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن اللاعبين وصلوا إلى حالة فنية وبدنية جيدة، معربًا عن سعادته بوجود خمسة لاعبين بالفريق ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، وهم العراقي همام طارق وبينسون شيلونجو في منتخب نامبيا، وبكيتي سيلفا جناح منتخب غينيا بيساو، وثنائي منتخب الفراعنة الأولمبي محمد صادق وأحمد أيمن. جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على هامش مران الدراويش؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أهلي بنغازي الليبي.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (1)

الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع وحارس الزمالك

نجح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في التعاقد مع ظهير أيمن الزمالك محمد أحمد "كماتشو"، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الدراويش خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على بنود التعاقد. الإسماعيلي تعاقد أيضًا مع حارس نادي الزمالك، محمود عبد المنصف، لمدة 5 مواسم، وذلك بناءً على طلب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد عواد إلى القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ قيمته 40 مليون جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org