مدرب الإسماعيلي: نستهدف الفوز بالبطولة العربية

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

الإسماعيلي

صرح الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بأن طموح فريقه هو التتويج بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأشار، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها مساء غد الجمعة في ذهاب دور الـ32 من البطولة، إلى أنه يسعى دائما للفوز بالبطولات، ويرغب في مواصلة طموحاته مع النادي الإسماعيلي، مضيفا أنه حقق لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي، ويأمل في تكرار الأمر بالفوز بلقب البطولة العربية مع الدراويش.

وشدد على أن لقاء أهلي بني غازي الليبي سيكون صعبًا بكل تأكيد، وأنه قام بجمع كل المعلومات المطلوبة عن المنافس طوال الفترة الماضية لتحديد نقاط القوة والضعف بصفوفه، متمنيا تحقيق طموحات جماهير ناديه في الفترة المقبلة. وأوضح مدرب الدراويش، أنه يدرك عشق جماهير الإسماعيلي لناديها الذي يعد واحدا من كبار الكرة