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نقل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي للمستشفى

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي
أعلن محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، نقل موكله إلى مستشفى في السعودية، موضحا في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أن بن علي يعاني من "أزمة صحية"، ويقيم الرئيس التونسي الأسبق، في منفاه الاختياري بالسعودية، منذ اندلاع ثورة شعبية ضده في 2011، أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد، وفجرت بعد ذلك ثوارت في العالم العربي، وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي، 83 عاما، التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر الرئيس الأسبق أي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.
وقال منير بن صالحة محامي بن علي: "أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن"، ولم يعط المحامي، مزيدا من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.وحكم على زين العابدين بن علي، غيابيا في 2011، بالسجن 35 عاما، بتهم عديدة بدأت الفساد المالي ووصلت إلى التعذيب.
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نبيل- القروي (2)

مرشح رئاسي في تونس يبدأ إضرابا عن الطعام داخل السجن

قرر نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس ومالك قناة نسمة المعروفة بمعارضتها للحكومة، الدخول في إضراب عن الطعام اليوم الخميس، داخل سجن المرناقية بالعاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية، وقال مصدر من مقر الحملة الانتخابية للقروي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن مرشح حزب "قلب تونس" بدأ بالفعل إضرابا عن الطعام اليوم، وسيصدر الحزب بيانا للرأي العام في وقت لاحق
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان لـ«أبو مازن»: قرار إسرائيل عن الضفة باطل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة. وجدد الملك سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
اسراء-غريب (3)

مفاجأة جديدة في مقتل الفلسطينية إسراء غريب

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، عن مفاجآت في قضية إسراء غريب التي لقيت مصرعها بعد أن سقطت من شرفة منزلها. وأوضح الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام في رام الله، أنه في نهاية التحقيقات جرى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية، وفقا لـ"وفا". وأوضح النائب العام الفلسطيني أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء غريب، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص، وهم "م. ص"، و"أ. غ"، و"ب. غ".
أنور قرقاش

أنور قرقاش: قوة العرب يعززها نجاح مصر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، مع تحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فيها. وأفاد قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع". وأشار إلى قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، مضيفًا أن هذه البلاد ماضية في الطريق الصحيح، وتابع: "قوة العرب يعززها نجاح مصر". جاءت هذه التصريحات عقب زيارة قرقاش إلى القاهرة، ولقائه وزير الخارجية سامح شكري.
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نبيل بيفون

بشكل نهائي.. تونس تعلن قبول 26 مرشحا في انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، اليوم السبت، قبول 26 مرشحًا بشكل نهائي، لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل. وقال بفون، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة، إنه بعد الاطلاع على بنود الدستور وعلى القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت الهيئة القرار رقم 26 لسنة 2019 والمؤرخ في 31 أغسطس 2019 والمتعلق بنشر قائمة المرشحين المقبولين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
الملك-سلمان -وولي -العهد

رئيس جديد للديوان الملكي السعودي.. والإطاحة بقيادات

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة، وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع، وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الشيخ-عبد-الله- بن -زايد -آل نهيان

الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
مجلس الامن

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الاعتداء على السعودية

طالب مجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية، بوقف استهداف المنشآت المدنية في السعودية دون شروط مسبقة، بحسب "الشرق الأوسط". ورحب مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته، اليوم الخميس، بالجهود السعودية بدعوتها الأطراف اليمنية للحوار في جدة. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.
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