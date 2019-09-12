نقل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي للمستشفى

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

زين العابدين بن علي

أعلن محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، نقل موكله إلى مستشفى في السعودية، موضحا في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أن بن علي يعاني من "أزمة صحية"، ويقيم الرئيس التونسي الأسبق، في منفاه الاختياري بالسعودية، منذ اندلاع ثورة شعبية ضده في 2011، أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد، وفجرت بعد ذلك ثوارت في العالم العربي، وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي، 83 عاما، التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر الرئيس الأسبق أي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

وقال منير بن صالحة محامي بن علي: "أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن"، ولم يعط المحامي، مزيدا من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.وحكم على زين العابدين بن علي، غيابيا في 2011، بالسجن 35 عاما، بتهم عديدة بدأت الفساد المالي ووصلت إلى التعذيب.