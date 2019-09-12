بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

المنتج أحمد السبكي

قررت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكى، بكفالة 10 آلاف لكل واحد منهماـ على ذمة القضية، وتواجد مع الاثنين، أثناء التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وأمير مرتضى منصور، ويغادر نجلي السبكي سرايا النيابة، بعد انتهاء إجراءات دفع الكفالة، وباشر التحقيقات محمد بدوي رئيس النيابة.. كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وتبين أنه في أثناء تواجد أفراد كمين ليلي، اشتبه النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، في سيارة ملاكي يستقلها نجلا المنتج السينمائي، لاحظ زجاجة خمر، وظهر أحدهما في حالة عدم اتزان "حالة سُكر"، فاستوقف السيارة ووجه بتفتيشها ومراجعة تراخيص القيادة والسيارة للوقوف على صحتها وسريانها، وتبين بالفحص