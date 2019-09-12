بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
المنتج أحمد السبكي
قررت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكى، بكفالة 10 آلاف لكل واحد منهماـ على ذمة القضية، وتواجد مع الاثنين، أثناء التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وأمير مرتضى منصور، ويغادر نجلي السبكي سرايا النيابة، بعد انتهاء إجراءات دفع الكفالة، وباشر التحقيقات محمد بدوي رئيس النيابة.. كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
وتبين أنه في أثناء تواجد أفراد كمين ليلي، اشتبه النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، في سيارة ملاكي يستقلها نجلا المنتج السينمائي، لاحظ زجاجة خمر، وظهر أحدهما في حالة عدم اتزان "حالة سُكر"، فاستوقف السيارة ووجه بتفتيشها ومراجعة تراخيص القيادة والسيارة للوقوف على صحتها وسريانها، وتبين بالفحص
وتبين أنه في أثناء تواجد أفراد كمين ليلي، اشتبه النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، في سيارة ملاكي يستقلها نجلا المنتج السينمائي، لاحظ زجاجة خمر، وظهر أحدهما في حالة عدم اتزان "حالة سُكر"، فاستوقف السيارة ووجه بتفتيشها ومراجعة تراخيص القيادة والسيارة للوقوف على صحتها وسريانها، وتبين بالفحص المبدئي أن رخصة القيادة منتهية.
وعُثر بحوزة نجلي السبكي على 3 جرامات من مخدر الكوكايين، فتم التحفظ على السيارة، واقتياد المتهمين إلى ديوان قسم شرطة قصر النيل للتحقيق.
تعود البداية إلى تلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل إشارة من دورية أمنية بالقبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي، وبحوزتهما مواد مخدرة وزجاجة خمر فجر اليوم الخميس.
تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، إلى نيابة قصر النيل للتحقيق مع المتهمين، وأمرت بالتحفظ على المواد المخدرة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير فني بها.