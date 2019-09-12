جريمة

بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
المنتج أحمد السبكي
المنتج أحمد السبكي
قررت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكى، بكفالة 10 آلاف لكل واحد منهماـ على ذمة القضية، وتواجد مع الاثنين، أثناء التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وأمير مرتضى منصور، ويغادر نجلي السبكي سرايا النيابة، بعد انتهاء إجراءات دفع الكفالة، وباشر التحقيقات محمد بدوي رئيس النيابة.. كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
وتبين أنه في أثناء تواجد أفراد كمين ليلي، اشتبه النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، في سيارة ملاكي يستقلها نجلا المنتج السينمائي، لاحظ زجاجة خمر، وظهر أحدهما في حالة عدم اتزان "حالة سُكر"، فاستوقف السيارة ووجه بتفتيشها ومراجعة تراخيص القيادة والسيارة للوقوف على صحتها وسريانها، وتبين بالفحص
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مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بميدان رمسيس

تسببت السرعة الزائدة في حادث تصادم مساء اليوم الخميس، بميدان رمسيس، حيث لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرين، أثر تصادم سيارة ملاكي بـ4 سيارات، مما أدى إلى توقفت حركة المرور بالطريق نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث.. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث،وتسير حركة السير أمام السيارات.
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حبس 4 سائقين «ضربوا» مدير عام المواقف في الشرقية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس أربعة سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، أثناء تواجده بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق لفتح خط سيارات جديد يربط المدينة، بمدينة العبور «الزقازيق – العبور»، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهمون يعملون بسياراتهم على خط «الزقازيق – السلام».
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حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
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إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب المستشار شريف صفوت، رئيس محكمة في المنيا، اليوم الخميس، بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث، وبانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها شريف صفوت، 45 عاما، رئيس محكمة في المنيا.
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (1)

حبس 4 سائقين «ضربوا» مدير عام المواقف في الشرقية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس أربعة سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، أثناء تواجده بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق لفتح خط سيارات جديد يربط المدينة، بمدينة العبور «الزقازيق – العبور»، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهمون يعملون بسياراتهم على خط «الزقازيق – السلام».
جثة-فتاة

حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
أحمد-السبكي

كواليس القبض على نجلي المنتج أحمد السبكي فجرا

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين أنه في أثناء تواجد أفراد كمين ليلي، اشتبه النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، في سيارة ملاكي يستقلها نجلا المنتج السينمائي، لاحظ زجاجة خمر، وظهر أحدهما في حالة عدم اتزان "حالة سُكر"، فاستوقف السيارة ووجه بتفتيشها ومراجعة تراخيص القيادة والسيارة للوقوف على صحتها وسريانها، وتبين بالفحص المبدئي أن رخصة القيادة منتهية.
جثة (5)

قلب البنت حجر.. طالبة تقتل أمها بعد كشف علاقتها الغرامية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على ربة منزل فى منتصف العقد الرابع من عمرها جثة هامدة داخل منزلها، بقرية سندنهور، وتبين اشتراك ابنتها فى قتلها بعدما كشفت الأم وجود علاقة عاطفية بين الابنة وشاب، وتهديدها بفضح علاقتهما،.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "شيرين ا. ت." 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية سندنهور، جثة هامدة داخل منزل الزوجية الخاص بها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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