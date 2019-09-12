الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور
تحرير:سعد الدين محمود
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
الأهلي والزمالك
قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية.
وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي.
وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
وتابع: «أخشى من حدوث مجزرة جديدة بسبب احتقان الجماهير، وأعتقد أن جماهير الزمالك سعيدة حاليا بعد الفوز ببطولة كأس مصر قبل أيام، بينما لم يحصل الأهلي سوى على بطولة واحدة والجميع يعلم كيف حصل عليها، وفي حالة خسارته قد تقوم الجماهير بسب محمود الخطيب».
يذكر أن قرعة مباريات بطولة الدوري
وتابع: «أخشى من حدوث مجزرة جديدة بسبب احتقان الجماهير، وأعتقد أن جماهير الزمالك سعيدة حاليا بعد الفوز ببطولة كأس مصر قبل أيام، بينما لم يحصل الأهلي سوى على بطولة واحدة والجميع يعلم كيف حصل عليها، وفي حالة خسارته قد تقوم الجماهير بسب محمود الخطيب».
يذكر أن قرعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019- 2020) أجريت اليوم الخميس، وبحسب القرعة، فسوف يكون لقاء القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الزمالك بالدور الأول، في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، بينما ستقام مواجهة الفريقين بالدور الثاني، في الأسبوع 21، وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.