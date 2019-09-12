الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

الأهلي والزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.

وتابع: «أخشى من حدوث مجزرة جديدة بسبب احتقان الجماهير، وأعتقد أن جماهير الزمالك سعيدة حاليا بعد الفوز ببطولة كأس مصر قبل أيام، بينما لم يحصل الأهلي سوى على بطولة واحدة والجميع يعلم كيف حصل عليها، وفي حالة خسارته قد تقوم الجماهير بسب محمود الخطيب». يذكر أن قرعة مباريات بطولة الدوري