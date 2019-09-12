مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بميدان رمسيس

تحرير:محمد فتحي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

حادث تصام_أرشيفية

تسببت السرعة الزائدة في حادث تصادم مساء اليوم الخميس، بميدان رمسيس، حيث لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرين، أثر تصادم سيارة ملاكي بـ4 سيارات، مما أدى إلى توقفت حركة المرور بالطريق نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث.. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث،وتسير حركة السير أمام السيارات.

وتنفذ الحكومة مشروعات قومية للطرق، ويعد تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات