جريمة

مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بميدان رمسيس

تحرير:محمد فتحي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
حادث تصام_أرشيفية
حادث تصام_أرشيفية
تسببت السرعة الزائدة في حادث تصادم مساء اليوم الخميس، بميدان رمسيس، حيث لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرين، أثر تصادم سيارة ملاكي بـ4 سيارات، مما أدى إلى توقفت حركة المرور بالطريق نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث.. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث،وتسير حركة السير أمام السيارات.
وتنفذ الحكومة مشروعات قومية للطرق، ويعد تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات
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أحمد-السبكي

بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي

قررت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكى، بكفالة 10 آلاف لكل واحد منهماـ على ذمة القضية، وتواجد مع الاثنين، أثناء التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وأمير مرتضى منصور، ويغادر نجلي السبكي سرايا النيابة، بعد انتهاء إجراءات دفع الكفالة، وباشر التحقيقات محمد بدوي رئيس النيابة.. كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
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حبس 4 سائقين «ضربوا» مدير عام المواقف في الشرقية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس أربعة سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، أثناء تواجده بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق لفتح خط سيارات جديد يربط المدينة، بمدينة العبور «الزقازيق – العبور»، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهمون يعملون بسياراتهم على خط «الزقازيق – السلام».
جثة-فتاة

حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
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إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب المستشار شريف صفوت، رئيس محكمة في المنيا، اليوم الخميس، بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث، وبانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها شريف صفوت، 45 عاما، رئيس محكمة في المنيا.
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب المستشار شريف صفوت، رئيس محكمة في المنيا، اليوم الخميس، بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب في محافظة بني سويف، وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث، وبانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها شريف صفوت، 45 عاما، رئيس محكمة في المنيا.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع رئيس محكمة في حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

لقي المستشار يحيى أبورية رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية، مصرعه إثر انقلاب سيارته مساء اليوم الخميس، أمام مقابر خورشيد بالطريق الزراعي مصر إسكندرية، أثناء عودته من الإسكندرية متجهًا إلى منزله بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بالوادي الجديد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم الخميس، على طريق «الداخلة_ بلاط»، بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث. وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزي بلاط والداخلة، ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص فى محافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة ببنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقية باتجاه الكريمات، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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