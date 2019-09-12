ناشئات كرة الطائرة يعبرن تايلاند ويصطدمن ببلغاريا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

ناشئات كرة الطائرة

فاز منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو على نظيره التايلاندي بنتيجة 3/2 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلغاريا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 أول أمس الثلاثاء، بعدما نجح في الفوز على منتخبا بورتريكو و لكاميرون 3/1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الأشواط، وبالرغم من الظهور القوي لناشئات مصر اللاتي حسمن الشوط الأول بنتيجة 25-21، وواصلن تفوقهن وحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-23، إلا أن لاعبات تايلاند نجحن في العودة للمباراة، وحسمن الشوط الثالث بنتيجة 25-17، وواصلوا أدائهن بالشوط الرابع بنتيجة 25-22، ليعودا للمباراة ويتعادلا