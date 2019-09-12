ناشئات كرة الطائرة يعبرن تايلاند ويصطدمن ببلغاريا
تحرير:أحمد سعيد
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
ناشئات كرة الطائرة
فاز منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو على نظيره التايلاندي بنتيجة 3/2 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلغاريا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.
وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 أول أمس الثلاثاء، بعدما نجح في الفوز على منتخبا بورتريكو و لكاميرون 3/1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الأشواط، وبالرغم من الظهور القوي لناشئات مصر اللاتي حسمن الشوط الأول بنتيجة 25-21، وواصلن تفوقهن وحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-23، إلا أن لاعبات تايلاند نجحن في العودة للمباراة، وحسمن الشوط الثالث بنتيجة 25-17، وواصلوا أدائهن بالشوط الرابع بنتيجة 25-22، ليعودا للمباراة ويتعادلا
وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الأشواط، وبالرغم من الظهور القوي لناشئات مصر اللاتي حسمن الشوط الأول بنتيجة 25-21، وواصلن تفوقهن وحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-23، إلا أن لاعبات تايلاند نجحن في العودة للمباراة، وحسمن الشوط الثالث بنتيجة 25-17، وواصلوا أدائهن بالشوط الرابع بنتيجة 25-22، ليعودا للمباراة ويتعادلا مع مصر بنتيجة 2-2 في عدد الأشواط.
وتم الإحتكام الى الشوط الفاصل، الذي شهد إثارة في أحداثه الأخيرة، لكن لاعبات مصر نجحن في حسمه لصالحهن بنتيجة 18-16.
خاض منتخب مصر أولى لقاءات تحديد المراكز على صالة ستاد القاهرة بعدما خاض لقاءات الدور الأول والـ16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وفي حالة فوز مصر ستخوض مباراة على تحديد المركز التاسع بالمونديال، بينما في حالة الخسارة سيخوض منتخب الناشئات مباراة على تحديد المركز الـ11 بالبطولة.