رياضة

ناشئات كرة الطائرة يعبرن تايلاند ويصطدمن ببلغاريا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
ناشئات كرة الطائرة
ناشئات كرة الطائرة
فاز منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو على نظيره التايلاندي بنتيجة 3/2 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلغاريا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 أول أمس الثلاثاء، بعدما نجح في الفوز على منتخبا بورتريكو و لكاميرون 3/1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الأشواط، وبالرغم من الظهور القوي لناشئات مصر اللاتي حسمن الشوط الأول بنتيجة 25-21، وواصلن تفوقهن وحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-23، إلا أن لاعبات تايلاند نجحن في العودة للمباراة، وحسمن الشوط الثالث بنتيجة 25-17، وواصلوا أدائهن بالشوط الرابع بنتيجة 25-22، ليعودا للمباراة ويتعادلا
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
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مدرب الإسماعيلي: نستهدف الفوز بالبطولة العربية

صرح الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بأن طموح فريقه هو التتويج بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأشار، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها مساء غد الجمعة في ذهاب دور الـ32 من البطولة، إلى أنه يسعى دائما للفوز بالبطولات، ويرغب في مواصلة طموحاته مع النادي الإسماعيلي، مضيفا أنه حقق لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي، ويأمل في تكرار الأمر بالفوز بلقب البطولة العربية مع الدراويش.
الاهلي-وسموحة (12)

فرج عامر: تلقيت اتصالا لحل أزمة البث التليفزيوني

خرج محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من جديد وأكد أنه تلقى مكالمة تليفونية من الشركة الراعية، لبحث أزمة البث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، بعد أن قرر رئيس الفريق السكندري، عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020. وكان فرج عامر قد علق في وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مجلس إدرة نادي سموحة يقرر منع كاميرات التليفزيون من نقل المباراة بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة".
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ناشئات مصر لكرة الطائرة‎

ناشئات الطائرة يضرب موعدًا مع أمريكا في دور الـ16

خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة من نظيره البرازيلي بنتيجة 3- 0 في إطار ختام منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول ببطولة العالم التي تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليتأهل إلى دور السادس عشر كثالث المجموعة لمواجهة المنتخب الأمريكي، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 26- 24، 25- 16، 25- 19. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب البرازيلي إلى 9 نقاط ليضمن المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد الفريق المصري عند 6 نقاط محتلا المركز الثالث.
ناشئات-مصر-لكرة-الطائرة‎

ناشئات مصر يخسرن من الصين في مونديال الطائرة

تلقى المنتخب الوطني لناشئات كرة الطائرة، الخسارة الأولى فى بطولة العالم، أمام الصين ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 0 -3 في عدد الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وبهذه النتيجة، تراجعت ناشئات مصر إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف البرازيل صاحبة الصدارة والصين في المركز الثاني، وضمنت ناشئات مصر التأهل لدور الـ16، بعد خسارة الكاميرون أمام البرازيل، وسيتحدد الترتيب النهائي لمنتخب الناشئات على إثر نتيجة مباراة الفريق أمام البرازيل، ونتائج بورتوريكو أمام الصين والكاميرون.
منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عامر حسين يكشف عن الحل المناسب لأزمة مباراة بيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عرض على مسؤولي فريق بيراميدز حلا لأزمة مباراة كأس مصر بعدما تقرر إقامة مواجهته مع فريق النجم الكونغولي يوم 25 أغسطس ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل لقائه يوم 28 مع فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر. وفاز فريق بيراميدز على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم 10 اغسطس، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي.
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