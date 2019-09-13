بسبب غور الأردن.. 5 دول أوروبية توجه رسالة تحذيرية لنتنياهو

الدول الخمس: على جميع الأطراف الامتناع عن أي إجراء يتعارض مع القانون الدولي ويعرض حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 للخطر ويهدد إمكانية التوصل لسلام عادل ودائم

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

نتنياهو

أصدرت 5 دول أوروبية بيانا مشتركا، مساء الخميس، أعلنوا فيه رفضهم للخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض الاحتلال سيادته على بعض الأراضي الفلسطينية، وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، عن قلقهم الشديد، بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، مشددة على أنه في حال تم تطبيق هذه الخطة فإان " هذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي"، بحسب سبوتنيك.

ودعت الدول الخمس جميع الأطراف "للامتناع عن أي إجراء يتعارض مع القانون الدولي، ويعرض حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967، للخطر ويهدد إمكانية التوصل لسلام عادل ودائم". وأعلن نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات