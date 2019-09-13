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بسبب غور الأردن.. 5 دول أوروبية توجه رسالة تحذيرية لنتنياهو

الدول الخمس: على جميع الأطراف الامتناع عن أي إجراء يتعارض مع القانون الدولي ويعرض حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 للخطر ويهدد إمكانية التوصل لسلام عادل ودائم
١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
نتنياهو
نتنياهو
أصدرت 5 دول أوروبية بيانا مشتركا، مساء الخميس، أعلنوا فيه رفضهم للخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض الاحتلال سيادته على بعض الأراضي الفلسطينية، وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، عن قلقهم الشديد، بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، مشددة على أنه في حال تم تطبيق هذه الخطة فإان " هذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي"، بحسب سبوتنيك.
ودعت الدول الخمس جميع الأطراف "للامتناع عن أي إجراء يتعارض مع القانون الدولي، ويعرض حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967، للخطر ويهدد إمكانية التوصل لسلام عادل ودائم". وأعلن نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات
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نتنياهو (1)

يحرض على الكراهية.. فيسبوك يجمد رسائل حزب نتنياهو

جمد موقع فيسبوك، تطبيق الرسائل التابع لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما تبين أنه انتهك سياسة الموقع لمكافحة خطاب الكراهية، أثر نشره الخميس الماضي، رسالة تقول إن العرب «يريدون إبادتنا جميعا». وقال الناطق باسم فيسبوك: «بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة الليكود، وجدنا انتهاكا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه، ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
ترامب وروحاني

هل تمهد إقالة بولتون لعودة ترامب وروحاني للمفاوضات؟

في الوقت الذي تمارس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا قصوى للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، كشفت واشنطن عن استعداد ترامب لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. ففي ظل الأجواء التي يسودها التوتر بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل في نيويورك. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن ترامب مستعد للقاء حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة الضغوط على طهران.
الإنتربول

روسيا تطالب الإنتربول بتحديد موقع الجاسوس الأمريكي

طلبت موسكو من واشنطن عبر الإنتربول، اليوم الخميس، العثور على أوليج سمولينكوف، الذي تصفه وسائل الإعلام بمخبر وكالة استخبارات أمريكية في الولايات المتحدة، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق إنه لم يلتقِ قط أوليج سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو. وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره قط، ولم أقابله، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته".
القدس

منذ تولي ترامب.. إسرائيل تصعد خططها لتهويد القدس

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017، كانت توجهاته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واضحة، إذ أبدى دعمه الكامل لدولة الاحتلال. وكشفت أحدث الإحصائيات عن أن هناك زيادة بنسبة 60% في بناء المستوطنات في أول عامين من رئاسة ترامب، مع إصدار 21 ألفا و834 تصريح بناء للسكان اليهود، مقابل 9 آلاف و536 فقط للفلسطينيين. كما كان هناك بناء للمستوطنات اليهودية في القدس الشرقية منذ تولي ترامب منصبه، وسط أدلة قوية على التمييز المنهجي الذي يتضح من وجود فجوة كبيرة في عدد تصاريح البناء الممنوحة للمقيمين اليهود والفلسطينيين.
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نتنياهو (1)

نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
نتنياهو 3

لماذا يطمع نتنياهو في السيطرة على «سلة غذاء فلسطين»؟

في خطوة ربما تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، جاء تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات التي تنطلق في 17 الجاري. نتنياهو أعلن عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذا فاز في الانتخابات ، مضيفا "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية، ومناطق استراتيجية أخرى بالضفة الغربية". ? وأكد أن السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق ستكون إلى الأبد .
منطقة-غور -الاردن

أضرحة للصحابة وسلة خضار.. ماذا تعرف عن غور الأردن؟

في تصعيد ينسف محاولات السلام ويدفع منطقة الشرق الأوسط نحو العنف وتأجيج الصراع، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، بينما ذكر بالاسم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تقع على امتداد نهر الأردن. وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أوردت "روسيا اليوم"، عن نتنياهو تشديده على أن جيش الاحتلال، سيتواجد في كل "غور الأردن"، وأنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في الغور.
محمود-عباس (4)

أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
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