ترامب: القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء معنا

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مع الإدارة الأمريكية. وأكد ترامب، قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: "يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس. وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن واشنطن لا تزال ماضية في حملة "الضغوط القصوى" على إيران. وأضاف منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية أنه لا توجد حتى الآن خطط لعقد لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وأكد أن باقي أعضاء فريق الأمن القومي في إدارة ترامب "ينفذون استراتيجية الضغوط القصوى على إيران".وأضاف منوتشين، الذي تقوم وزارته بدور رئيسي في تنفيذ السياسة الأميركية تجاه إيران عبر فرض العقوبات الاقتصادية، "لا شك في أنها تحقق نتائج".وقال إن العقوبات على إيران فعالة وقد تسهم في الضغط على إيران وزعمائها