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نتنياهو ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ ص
نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشر حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض. وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع بوليتكو، "أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة". كما وصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
كانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين سابقين، أن الولايات المتحدة خلصت خلال العامين الماضيين إلى أن إسرائيل ربما تكون مسؤولة عن وضع أجهزة تنصت مرتبطة بالهواتف النقالة قرب البيت الأبيض ومواقع أخرى في العاصمة الأمريكية، وأن إدارة ترامب كانت على علم بذلك دون أن تخاطب الحكومة الإسرائيلية في
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دونالد ترامب

ترامب: القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مع الإدارة الأمريكية. وأكد ترامب، قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: "يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس. وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن واشنطن لا تزال ماضية في حملة "الضغوط القصوى" على إيران. وأضاف منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية أنه لا توجد حتى الآن خطط لعقد لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

لماذا لا تثق وكالات الاستخبارات في ترامب؟

بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل عبئا واضحا على الأمن القومي في بلاده، لا سيما بعد أن اختلفت وجهات النظر والأهداف بينهما بشأن العديد من الأمور على المستويين السياسي والعسكري، ما وضع الجانبين في مواقف متعارضة في العديد من المواقف. التعاون بين الرئيس الأمريكي وكيانات الاستخبارات والأمن القومي بدا أنه تنقصه حالة من الثقة بين الجانبين، لا سيما بعد العديد من المواقف التي ساهمت في اهتزاز الصورة بشكل واضح، وبالأخص في ما يتعلق بملفات الأمن القومي التي تربط الجانبين بشكل رئيسي.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

«الخزانة الأمريكية»: مستمرون في الضغط على إيران

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. وقال منوتشين إن "واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران وهناك إمكانية لفرض مزيد من العقوبات"، وفقا لشبكة "CNBC". وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية حملة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلا: "سنرى ما سيحدث".
رئيس-الصين

الصين تدعو أمريكا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

دعت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، لا سيما في ظل النيات الطيبة التي أظهرتها بيونج يانج، إضافة إلى إعادة النظر في تخفيف العقوبات المفروضة عليها. كانت كوريا الشمالية أبدت في وقت سابق، استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجًا جديدًا، وهو الأمر الذي دفع بيونج يانج إلى إطلاق صواريخ تجريبية.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
دونالد ترامب

ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
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