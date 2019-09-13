حريق بالترام الأخضر فى شوارع الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ ص

صورة أرشيفية

شب حريق هائل بإحدى عربات الترام في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بمنطقة بحري بالأنفوشي، التابع إلى حي الجمرك، بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما هرولت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لبدء عملية السيطرة على الحريق، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الترام لنحو ساعة كاملة على خط محطة الرمل مروراً بالمنشية وصولاً إلى محطة رأس التين، كما توقفت على اثرها الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الجمرك، بوسط المدينة، بوقوع حالة حريق باحدى عربات الترام ذات اللون الأخضر بشارع إسماعيل صبري بالقرب من مسجد العارف بالله أبي العباس المرسي.على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومسؤولي قسم شرطة الجمرك