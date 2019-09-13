جريمة

حريق بالترام الأخضر في شوارع الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شب حريق هائل بإحدى عربات الترام في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بمنطقة بحري بالأنفوشي، التابع إلى حي الجمرك، بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما هرولت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لبدء عملية السيطرة على الحريق، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الترام لنحو ساعة كاملة على خط محطة الرمل مروراً بالمنشية وصولاً إلى محطة رأس التين، كما توقفت على اثرها الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الجمرك، بوسط المدينة، بوقوع حالة حريق باحدى عربات الترام ذات اللون الأخضر بشارع إسماعيل صبري بالقرب من مسجد العارف بالله أبي العباس المرسي. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومسؤولي قسم شرطة الجمرك
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مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بميدان رمسيس

تسببت السرعة الزائدة في حادث تصادم مساء اليوم الخميس، بميدان رمسيس، حيث لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرين، أثر تصادم سيارة ملاكي بـ4 سيارات، مما أدى إلى توقفت حركة المرور بالطريق نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث.. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث،وتسير حركة السير أمام السيارات.
أحمد-السبكي

بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي

قررت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكى، بكفالة 10 آلاف لكل واحد منهماـ على ذمة القضية، وتواجد مع الاثنين، أثناء التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وأمير مرتضى منصور، ويغادر نجلي السبكي سرايا النيابة، بعد انتهاء إجراءات دفع الكفالة، وباشر التحقيقات محمد بدوي رئيس النيابة.. كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
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حبس 4 سائقين «ضربوا» مدير عام المواقف في الشرقية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس أربعة سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، أثناء تواجده بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق لفتح خط سيارات جديد يربط المدينة، بمدينة العبور «الزقازيق – العبور»، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهمون يعملون بسياراتهم على خط «الزقازيق – السلام».
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حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
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حريق-وكالة-البلح

75 رجل إطفاء يواجهون لهيب حريق «وكالة البلح»

75 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، إذ تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة وتحديدا "وكالة البلح" مما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي، ودفع مساعد وزير الداخلية مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر.
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ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
حريق

11 مصابا في اندلاع حرائق بثلاثة مصانع

ثلاثة حرائق اندلعت اليوم في مصانع بمدينة بدر و6 أكتوبر وبرج العرب، وخلفت ورائها 11 إصابة وخسائر فادحة إذ شب حريق هائل داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، فيما دفعت الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ورق بمدينة 6 أكتوبر. انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة له.فيما تتم عمليات التبريد تمهيدا لإخماد الحريق.
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حريق يلتهم مصنع كرتون بالكامل في الإسكندرية

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة غرب محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق المصنع بالكامل بمساحة 16 ألف متر تقريبا، وإصابة 4 عمال باختناق. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية أنه تصاعد الأدخنة بشكل كبير من داخل المصنع المشار إليه.
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