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الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين استهدفتا قاعدة الجفرة

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن الجيش الليبي، فجر اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين، عندما حاولتا قصف قاعدة الجفرة الجويّة، الواقعة في قلب الصحراء الليبية. وقال مكتب الإعلام التابع لقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن الطائرة تم إسقاطها بعد إقلاعها من قاعدة مصراتة الجوية، وقبل أن تستهدف قاعدة الجفرة الجوية، مضيفا أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجوّ. وأضاف أن مقاتلات الجيش الليبي استهدفت 15 مركبة عسكرية تابعة للوفاق قرب سرت، وذلك بحسب موقع العربية.
وتسيطر قوات الجيش الليبي على قاعدة الجفرة الجوية الاستراتيجية منذ عام 2017، بعد أن كانت تتخذها ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق وتنظيم "سرايا الدفاع عن بنغازي" الإرهابي مركزا لها.ومنذ إطلاق العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في الرابع من شهر أبريل الماضي، تمكنت
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