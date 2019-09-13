السيول تحاصر الطرق وتغرق المترو في الجزائر (فيديو)

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ ص

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت "40 ملم" تسببت فى سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال. ووفق تقارير محلية شهدت الجزائر العاصمة، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في عرقلة حركة السير في عدة مناطق وغلق العديد من الطرقات الرئيسية، بالإضافة إلى تحويل جميع الرحلات الجوية نحو مطارات شرقى البلاد، وذلك بحسب سكاى نيوز عربية.

وغمرت السيول ومياه الأمطار المتساقطة العديد من المنازل والمحلات بعدة بلديات من العاصمة، استدعت تضافر الجهود من أجل التدخل وإسعاف العائلات العالقة، كما غمرت المياه محطات "مترو الجزائر" التي تحولت إلى مسابح عائمة. وأعلنت الحماية المدنية فى بيان حالة استنفار قصوى من أجل التعامل السريع مع مخلفات الأمطار