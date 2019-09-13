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السيول تحاصر الطرق وتغرق المترو في الجزائر (فيديو)

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت "40 ملم" تسببت فى سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال. ووفق تقارير محلية شهدت الجزائر العاصمة، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في عرقلة حركة السير في عدة مناطق وغلق العديد من الطرقات الرئيسية، بالإضافة إلى تحويل جميع الرحلات الجوية نحو مطارات شرقى البلاد، وذلك بحسب سكاى نيوز عربية.
وغمرت السيول ومياه الأمطار المتساقطة العديد من المنازل والمحلات بعدة بلديات من العاصمة، استدعت تضافر الجهود من أجل التدخل وإسعاف العائلات العالقة، كما غمرت المياه محطات "مترو الجزائر" التي تحولت إلى مسابح عائمة. وأعلنت الحماية المدنية فى بيان حالة استنفار قصوى من أجل التعامل السريع مع مخلفات الأمطار
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سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين استهدفتا قاعدة الجفرة

أعلن الجيش الليبي، فجر اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين، عندما حاولتا قصف قاعدة الجفرة الجويّة، الواقعة في قلب الصحراء الليبية. وقال مكتب الإعلام التابع لقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن الطائرة تم إسقاطها بعد إقلاعها من قاعدة مصراتة الجوية، وقبل أن تستهدف قاعدة الجفرة الجوية، مضيفا أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجوّ. وأضاف أن مقاتلات الجيش الليبي استهدفت 15 مركبة عسكرية تابعة للوفاق قرب سرت، وذلك بحسب موقع العربية.
زين -العابدين -علي (2)

نقل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي للمستشفى

أعلن محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، نقل موكله إلى مستشفى في السعودية، موضحا في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أن بن علي يعاني من "أزمة صحية"، ويقيم الرئيس التونسي الأسبق، في منفاه الاختياري بالسعودية، منذ اندلاع ثورة شعبية ضده في 2011، أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد، وفجرت بعد ذلك ثوارت في العالم العربي، وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي، 83 عاما، التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر الرئيس الأسبق أي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.
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مرشح رئاسي في تونس يبدأ إضرابا عن الطعام داخل السجن

قرر نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس ومالك قناة نسمة المعروفة بمعارضتها للحكومة، الدخول في إضراب عن الطعام اليوم الخميس، داخل سجن المرناقية بالعاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية، وقال مصدر من مقر الحملة الانتخابية للقروي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن مرشح حزب "قلب تونس" بدأ بالفعل إضرابا عن الطعام اليوم، وسيصدر الحزب بيانا للرأي العام في وقت لاحق
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان لـ«أبو مازن»: قرار إسرائيل عن الضفة باطل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة. وجدد الملك سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
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صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
احمد-قايد-صالح (2)

أذناب العصابة.. «الدفاع الجزائرية» تهاجم المعارضة

وجهت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، اتهامًا لما أسمتهم بـ"أذناب العصابة" من "أحزاب مرفوضة شعبيًا وأقلام مأجورة والقنوات المشبوهة، بالتحامل على المؤسسة العسكرية". وأكدت وزارة الدفاع في بيان لـ"مجلة الجيش"، أن الأحزاب المرفوضة شعبيًا لا هم لها دومًا سوى الانتقاد والعويل، وفقا لـ"رويترز". وقالت الوزارة: إن "رموز نظام بوتفليقة يتحاملون على المؤسسة العسكرية، مستنكرة الطريقة التي كان يٌختار بها رؤساء الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962، قائلة: "عهد صناعة الرؤساء والإملاءات ولى بدون رجعة".
سيول

مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الأحد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي". وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
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