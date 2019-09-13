رياضة

مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. ورسالة الخطيب منحتني قوة غير طبيعية

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ ص
مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي
مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي
كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سبب ابتعاد عن الملاعب طوال الفترة الماضية، هو إصابته التي وصفها بالنفسية، موضحًا انه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر، تأثر بإجراء والدته لعملية جراحية. وأضاف مؤمن، خلال تصريحاته في برنامج "اللعيب" الذي يعرض على قناة "mbc masr"، أنه لم يتمكن من التدريب طيلة 6 أشهر بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها، ومن المنتظر سفره إلى ألمانيا لتحديد إصابته تمهيدا للخضوع إلى برنامج علاجي.
وأشار، إلى أن الأشعة التي أجراها لم توضح حجم إصابته التي يعاني منها في الركبة، وأنه مازال يشعر بآلام، كاشفا أنه يتلقى دعم دائم من بعض زملائه، مثل عماد متعب، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا. وتابع: "كل تركيزي في الفترة القادمة هو العودة سريعا للملاعب، وتقديم المستوى
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مرتضى: الزمالك ليس أهم من مصر.. والسوبر سيحضره 100 مشجع

قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك اتفاق مبدئي مع مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إقامة مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، في "ستاد القاهرة الدولي" بحضور 50 مشجع من كل نادي. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: أن هذا الكلام ليس معناه أن مسؤولو الجبلاية أخذوا بكلامه في تصريحاته مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن هناك أجواء متوترة بين جمهور الناديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي قناة الأهلي.
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ناشئات كرة الطائرة يعبرن تايلاند ويصطدمن ببلغاريا

فاز منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو على نظيره التايلاندي بنتيجة 3/2 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلغاريا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 أول أمس الثلاثاء، بعدما نجح في الفوز على منتخبا بورتريكو و لكاميرون 3/1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
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الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.
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الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
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الأهلى لاتحاد الكرة: صبرنا على الأخطاء التحكيمية نفد

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا، ظهر اليوم الإثنين، للاتحاد المصرى لكرة القدم تؤكد فيه رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية "الفجة" التي كبّدت الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الكثير في بطولة الدوري الممتاز والكأس هذا الموسم، وأن النادي سبق أن حذّر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق "التقديرية". وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـVAR، وأكمل البيان أن الجبلاية تعهدت بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي؛ للحفاظ على الشفافية؛ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

ورطة في الأهلي بسبب المدير الفني الجديد

ورطة حقيقية وقع فيها النادي الأهلي بعدما أصبح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم شاغرًا، عقب قرار لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
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