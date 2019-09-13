مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. ورسالة الخطيب منحتني قوة غير طبيعية

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ ص

مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي

كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سبب ابتعاد عن الملاعب طوال الفترة الماضية، هو إصابته التي وصفها بالنفسية، موضحًا انه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر، تأثر بإجراء والدته لعملية جراحية. وأضاف مؤمن، خلال تصريحاته في برنامج "اللعيب" الذي يعرض على قناة "mbc masr"، أنه لم يتمكن من التدريب طيلة 6 أشهر بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها، ومن المنتظر سفره إلى ألمانيا لتحديد إصابته تمهيدا للخضوع إلى برنامج علاجي.

وأشار، إلى أن الأشعة التي أجراها لم توضح حجم إصابته التي يعاني منها في الركبة، وأنه مازال يشعر بآلام، كاشفا أنه يتلقى دعم دائم من بعض زملائه، مثل عماد متعب، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا. وتابع: "كل تركيزي في الفترة القادمة هو العودة سريعا للملاعب، وتقديم المستوى