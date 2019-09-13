مرتضى: الزمالك ليس أهم من مصر.. والسوبر سيحضره 100 مشجع

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ ص

مرتضى منصور

قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك اتفاق مبدئي مع مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إقامة مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، في "ستاد القاهرة الدولي" بحضور 50 مشجع من كل نادي. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: أن هذا الكلام ليس معناه أن مسؤولو الجبلاية أخذوا بكلامه في تصريحاته مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن هناك أجواء متوترة بين جمهور الناديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي قناة الأهلي.

واستمر رئيس القلعة البيضاء في حديثه قائلا: "الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي في أي ملعب، لكن مصر فوق الجميع وليس الأهلي، وأهم من الزمالك".وكشف، أنه قام بالتواصل مع كافة الأجهزة في الدولة، وأبلغهم بوجهة نظره في عدم حضور الجماهير، لقاء السوبر، وتفهموا ذلك، موضحا أنه من الوارد إقامة المباراة على ملعب "برج العرب"