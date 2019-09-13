رياضة

مرتضى: الزمالك ليس أهم من مصر.. والسوبر سيحضره 100 مشجع

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك اتفاق مبدئي مع مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إقامة مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، في "ستاد القاهرة الدولي" بحضور 50 مشجع من كل نادي. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: أن هذا الكلام ليس معناه أن مسؤولو الجبلاية أخذوا بكلامه في تصريحاته مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن هناك أجواء متوترة بين جمهور الناديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي قناة الأهلي.
واستمر رئيس القلعة البيضاء في حديثه قائلا: "الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي في أي ملعب، لكن مصر فوق الجميع وليس الأهلي، وأهم من الزمالك".وكشف، أنه قام بالتواصل مع كافة الأجهزة في الدولة، وأبلغهم بوجهة نظره في عدم حضور الجماهير، لقاء السوبر، وتفهموا ذلك، موضحا أنه من الوارد إقامة المباراة على ملعب "برج العرب"
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مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. ورسالة الخطيب منحتني قوة غير طبيعية

كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سبب ابتعاد عن الملاعب طوال الفترة الماضية، هو إصابته التي وصفها بالنفسية، موضحًا انه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر، تأثر بإجراء والدته لعملية جراحية. وأضاف مؤمن، خلال تصريحاته في برنامج "اللعيب" الذي يعرض على قناة "mbc masr"، أنه لم يتمكن من التدريب طيلة 6 أشهر بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها، ومن المنتظر سفره إلى ألمانيا لتحديد إصابته تمهيدا للخضوع إلى برنامج علاجي.
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ناشئات كرة الطائرة يعبرن تايلاند ويصطدمن ببلغاريا

فاز منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو على نظيره التايلاندي بنتيجة 3/2 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلغاريا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 أول أمس الثلاثاء، بعدما نجح في الفوز على منتخبا بورتريكو و لكاميرون 3/1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور:بقعد أضحك على لقاءات الخطيب مع إنفانتينو

قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يقوم لإعطاء درس لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل يوم، مشيرًا إلى أنه يجلس إلى جوار الجماهير لمتابعة مباريات فريقه، ولا يرتدي البدلة ويجلس أعلى المدرجات مثلما يفعل رئيس النادي الأحمر. وتابع مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: "الراحل صالح سليم لم يحصل على ساعة من أحد، وكان يجلس بجوار رئيس الجمهورية، أثناء توليه منصب رئيس النادي الأهلي".
اتحاد-الكرة (2)

قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يكشف سر تأجيل الإعلان عن مدرب المنتخب

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه الأربعاء. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نافيًا تصريحه في وسائل الإعلام بأن الإعلان اسم المدرب سيكون يوم الأربعاء، لكنه قال حينها أن ذلك أمر وارد.
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