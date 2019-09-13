الخارجية الأمريكية: نملك أدلة على بيع نقط الناقلة الإيرانية لسوريا

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ ص

صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية، وخالفت التعهدات بألا تبيع نفطاً لسوريا. وكانت قوات كوماندوس بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم "جريس 1" في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها كانت متجهة إلى سوريا خرقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا، وفقا لموقع العربية.

وقالت الخارجية البريطانية، الثلاثاء الماضي، إن الناقلة باعت نفطها الخام لحكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد رغم هذه التأكيدات، وإن النفط نُقل لسوريا. وفي اليوم التالي، قال السفير الإيراني في لندن، الذي استدعته الخارجية البريطانية بسبب هذا الأمر، إن شحنة "أدريان داريا 1" بيعت في البحر لشركة خاصة، نافياً