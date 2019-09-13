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حرارة ورطوبة واضطراب الملاحة.. تعرف على طقس اليوم

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 24 33طنطا 24 33دمنهور 24 31الإسكندرية 25 30بلطيم 23 30مطروح 21 29السلوم 22 30سيوة
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سامح-شكرى (1)

مصر تعلن عدم ارتياحها لطول مفاوضات سد النهضة

أعرب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، عن عدم ارتياح مصر، لطول أمد المفاوضات الخاصة بسد النهضة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى دعا إليه نائب الوزير سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، اليوم الخميس، لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، إذ أوضح لوزا، أن مصر قدمت لأديس أبابا، طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد، يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية.
زحام-داخل-الفصول

التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل أزمة كثافات الفصول

قالت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حل مشكلة الكثافات في الفصول الدراسية يحتا إلى 130 مليار جنيه، مشيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن حل مشكلة الكثافات يحتاج إلى 100 ألف فصل، والوزارة تعمل على قرابة 13 ألف فصل طبقا للموارد المتاحة والأراضي المتوفرة، داعية المجتمع المدنى للمساهمة فى توفير أراضى لبناء مدارس، وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل فى صيانة 15 ألف فصل، وتحاول أن تضع حلول مختلفة فى مشكلة بناء المدارس، وسيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: تحصيل أي مبالغ مالية لتحويل الطلاب من المدارس «فساد»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القانون يمنع تحصيل أى مقابل مادي من ولى الأمر نظير تحويل الطالب من مدرسة لأخرى،، موضحة في مؤتمر صحفي اليوم، أن ما يتم تحت مسمى المشاركة المجتمعية هو "فساد ممنهج"، ولا يصح أن يتم تنظيم المشاركة المجتمعية من خلال المدارس، وإنما لهم إدارة تنظم ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، وشددت الوزارة على أنه يمنع تحصيل أى مبالغ مالية من أى ولى أمر، وفي حال تم ذلك على ولي الأمر التوجه بشكوى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق فيها من قبل الإدارة.
اول-يوم-مدرسة-تصوير-دعاء-السيد (5)

التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
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الأرصاد: طقس الخميس معتدل شمالا حار رطب على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن أحوال الطقس غدا الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتوقع خبراء الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

رطوبة في القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدبي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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