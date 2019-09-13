حرارة ورطوبة واضطراب الملاحة.. تعرف على طقس اليوم

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 24 33طنطا 24 33دمنهور 24 31الإسكندرية 25 30بلطيم 23 30مطروح 21 29السلوم 22 30سيوة