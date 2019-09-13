رياضة

سانشيز ولوكاكو يعلقان على رحيلهما من إنتر

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
تحدث المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز عن السبب وراء فشل تجربته مع مانشستر يونايتد على الرغم من تقاضيه 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا، وذلك بعد رحيله إلى صفوف إنتر هذا الصيف على سبيل الإعارة لمدة موسم، وقال سانشيز حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "تدربت جيدًا أنا ولوكاكو في مانشستر يونايتد، ولكننا كنا بحاجة إلى اللعب لوقت أكبر في المباريات لتقديم أفضل ما لدينا. لم ننضم إلى مانشستر يونايتد في الوقت الصحيح، لأن النادي كان يمر بالكثير من التغييرات، وعندما يحدث ذلك تكون الأمور غاية في الصعوبة".
أما لوكاكو فعلق على انضمامه إلى الإنتر بوصفه بأنه كان الفريق الذي كان يحتاج إليه بعد أن اعترف بعدم رغبته في اللعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال لوكاكو في حديث لشبكة "ESPN" إنه يتذكر تتويج إنتر بكأس الاتحاد الأوروبي ضد شالكه، مؤكدا أنه "أول نهائي يمكنني تذكره عن ظهر قلب. إنني لا أستطيع نسيانه
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مؤمن زكريا

أرقام وألقاب من مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010- 2009، وخاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011- 2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي، ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012- 2011 مقابل مليون جنيه ونصف المليون، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (2)

اهتمام إعلامي ببعثة الأهلي.. وقنديل يشكر السفارة

أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بوجود بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة. وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس الخميس على استاد مالابو، وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

محاضرة فنية ومؤتمر صحفي لفايلر استعدادًا لكانو سبورت

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء، يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل غينيا الاستوائية في دور الـ64 من البطولة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.
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مدرب بلجيكا يتحدث عن تغير لوكاكو بعد انتقاله لإنتر

أعرب روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، عن سعادته بانتقال المهاجم روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر هذا الصيف، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة أنعشت مسيرته من جديد، وذلك بعدما تمكن المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا من تسجيل هدفين مع إنتر في الدوري الإيطالي، في بداية مميزة له في الكالتشيو، ليعرب مارتينيز عن آمله في أن تساهم تلك البداية المميزة في تألق لوكاكو أيضًا مغ بلجيكا قبل مواجهة اسكتلندا اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.
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سولسكاير يؤكد تفاوض اليونايتد على رحيل سانشيز

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، دخول مانشستر يونايتد في محادثات مع بعض الأندية بشأن رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، ووصل سانشيز إلى اليونايتد في شهر يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال، وسجل منذ ذلك الحين 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، ولم يكمل أي مباراة حتى نهايتها، وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في هذا الشأن: "هناك محادثات مع بعض الأندية".
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اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
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سولسكاير يلمح إلى اقتراب سانشيز من الرحيل

اعترف المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، بأن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية جار في الدوريات الأوروبية، وأجرى وكيل أعمال سانشيز الكثير من المفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية رحيل المهاجم التشيلي على سبيل الإعارة لصفوف فريق إنتر الإيطالي، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المتوقع أن يجري سانشيز اليوم الثلاثاء الكشف الطبي في إنتر تمهيدًا لرحيله على سبيل الإعارة.
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