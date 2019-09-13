سانشيز ولوكاكو يعلقان على رحيلهما من إنتر

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

أليكسيس سانشيز

تحدث المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز عن السبب وراء فشل تجربته مع مانشستر يونايتد على الرغم من تقاضيه 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا، وذلك بعد رحيله إلى صفوف إنتر هذا الصيف على سبيل الإعارة لمدة موسم، وقال سانشيز حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "تدربت جيدًا أنا ولوكاكو في مانشستر يونايتد، ولكننا كنا بحاجة إلى اللعب لوقت أكبر في المباريات لتقديم أفضل ما لدينا. لم ننضم إلى مانشستر يونايتد في الوقت الصحيح، لأن النادي كان يمر بالكثير من التغييرات، وعندما يحدث ذلك تكون الأمور غاية في الصعوبة".

أما لوكاكو فعلق على انضمامه إلى الإنتر بوصفه بأنه كان الفريق الذي كان يحتاج إليه بعد أن اعترف بعدم رغبته في اللعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال لوكاكو في حديث لشبكة "ESPN" إنه يتذكر تتويج إنتر بكأس الاتحاد الأوروبي ضد شالكه، مؤكدا أنه "أول نهائي يمكنني تذكره عن ظهر قلب. إنني لا أستطيع نسيانه

أما لوكاكو فعلق على انضمامه إلى الإنتر بوصفه بأنه كان الفريق الذي كان يحتاج إليه بعد أن اعترف بعدم رغبته في اللعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقال لوكاكو في حديث لشبكة "ESPN" إنه يتذكر تتويج إنتر بكأس الاتحاد الأوروبي ضد شالكه، مؤكدا أنه "أول نهائي يمكنني تذكره عن ظهر قلب. إنني لا أستطيع نسيانه مطلقا".



وأضاف المهاجم البلجيكي: "ربما يكون إنتر الفريق الذي أحتاج له. تنتابني الكثير من مشاعر الحب لهذا المكان، الحب الذي أكنّه لإنتر، وكانت هذه هي اللحظة المثالية بالنسبة لي لمغادرة إنجلترا. لم أكن أرغب في البقاء هناك على الإطلاق".



واختتم: "هذه المجموعة من اللاعبين التي نمتلكها في إنتر هي مجموعة خاصة، ولدينا القائد المناسب الذي بإمكانه وضعنا على الطريق الصحيح".