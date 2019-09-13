رياضة

تقنية الفيديو سقطت في 4 أخطاء بالبريميرليج

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
قال مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، إن اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لم يمنع من اتخاذ أربعة قرارات خاطئة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف رايلي، الذي يرأس الرابطة التي تشرف على تطبيق تقنية حكم الفيديو في إنجلترا، أن التقنية مثلت "قيمة مضافة للرياضة"، لكنه استطرد قائلا إن هناك وقائع كان يجب فيها على الحكم التراجع عن قراره، وتابع: "إذا ما نظرت في مباريات الجولات الأربع التي أقيمت، تم فحص 227 واقعة، ومن بين تلك الوقائع تم تغيير ستة قرارات. نعتقد أنه كان يجب تغيير 10 قرارات في المجمل".
وأردف: "هذا يعطيك مقياسا على المجال الذي يمكن لتقنية حكم الفيديو المساعد أن تقدم فيه يد العون وأن تضيف قيمة للمباراة لكنها تؤكد أيضا أن الأمر يتوقف على إدارة الحكام لمباريات الدوري الممتاز من أرض الملعب في نهاية المطاف". وتنص قواعد تقنية حكم الفيديو المساعد على أن التقنية يجب أن تستخدم فقط لتغيير قرار
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مران -الأهلي- في -غينيا‎ (2)

اهتمام إعلامي ببعثة الأهلي.. وقنديل يشكر السفارة

أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بوجود بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة. وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس الخميس على استاد مالابو، وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

محاضرة فنية ومؤتمر صحفي لفايلر استعدادًا لكانو سبورت

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء، يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل غينيا الاستوائية في دور الـ64 من البطولة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.
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كومباني يدعم زميله السابق في مانشستر سيتي

أعرب المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن دعمه الكامل لزميله السابق في مانشستر سيتي، المدافع الإنجليزي جون ستونز، مشيرًا إلى حاجته للتمتع بالثبات في المستوى إلى جانب تطوير لياقته البدنية، إن أراد إسكات المنتقدين، وأن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للسيتي، ويأتي ذلك بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها ستونز منذ انتقاله إلى صفوف السيتي قادمًا من إيفرتون في عام 2016، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي للسيتي لصالح المدافع إيمريك لابورت الذي انتقل للسيتي الموسم الماضي قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو.
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6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
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طرد تريزيجيه في خسارة أستون وليستر يقسو على بورنموث

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للثعالب، قبل أن يدرك كاليوم ويلسون هدف التعادل للضيوف، وأضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود فاري ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليرفع ليستر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يكتسح برايتون في البريميرليج

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره برايتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل كيفين دي بروين الهدف الأول في شباك برايتون بالدقيقة الثانية من زمن أحداث الشوط الأول، بينما أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن الشوط لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السيتي بهدفين دون رد. في الشوط الثاني تمكن السيتي من مضاعفة النتيجة بعدما سجل أجويرو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55 قبل أن يختمها برناردو سيلفا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.
بيب جوارديولا

جوارديولا يسعى لقهر خصمه المفضل في البريميرليج اليوم

تتواصل اليوم، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بورنموث الثامن برصيد 4 نقاط نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب الرابع بنفس الرصيد من النقاط، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب فيتنس فيرست، ولم يخسر السيتي في جميع المباريات الـ14 السابقة أمام بورنموث، وفاز بالمواجهات الأربع السابقة بينهما في البريميرليج بمجموع اللقاءات 25-3، وتفادى بورنموث الخسارة على أرضه أمام السيتي مرة واحدة في المواجهات السبع السابقة بينهما، وكان ذلك بالتعادل سلبيا في دوري الدرجة الثالثة منذ 20 عامًا.
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