تقنية الفيديو سقطت في 4 أخطاء بالبريميرليج

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

مانشستر سيتي

قال مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، إن اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لم يمنع من اتخاذ أربعة قرارات خاطئة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف رايلي، الذي يرأس الرابطة التي تشرف على تطبيق تقنية حكم الفيديو في إنجلترا، أن التقنية مثلت "قيمة مضافة للرياضة"، لكنه استطرد قائلا إن هناك وقائع كان يجب فيها على الحكم التراجع عن قراره، وتابع: "إذا ما نظرت في مباريات الجولات الأربع التي أقيمت، تم فحص 227 واقعة، ومن بين تلك الوقائع تم تغيير ستة قرارات. نعتقد أنه كان يجب تغيير 10 قرارات في المجمل".

وأردف: "هذا يعطيك مقياسا على المجال الذي يمكن لتقنية حكم الفيديو المساعد أن تقدم فيه يد العون وأن تضيف قيمة للمباراة لكنها تؤكد أيضا أن الأمر يتوقف على إدارة الحكام لمباريات الدوري الممتاز من أرض الملعب في نهاية المطاف". وتنص قواعد تقنية حكم الفيديو المساعد على أن التقنية يجب أن تستخدم فقط لتغيير قرار

وأردف: "هذا يعطيك مقياسا على المجال الذي يمكن لتقنية حكم الفيديو المساعد أن تقدم فيه يد العون وأن تضيف قيمة للمباراة لكنها تؤكد أيضا أن الأمر يتوقف على إدارة الحكام لمباريات الدوري الممتاز من أرض الملعب في نهاية المطاف".



وتنص قواعد تقنية حكم الفيديو المساعد على أن التقنية يجب أن تستخدم فقط لتغيير قرار إذا ما ارتكب حكم اللقاء خطأً واضحًا وجليا.



وأوضح رايلي أن التقنية كانت يجب أن تستخدم لمنح مانشستر سيتي حامل اللقب ركلة جزاء في انتصاره 3-1 على بورنموث ومنح ركلة جزاء لوست هام يونايتد في الفوز 2- صفر على أرضه على نوريتش سيتي.



وأضاف أن هدف فابيان شير مع نيوكاسل يونايتد في التعادل 1-1 مع واتفورد كان يجب عدم احتسابه بسبب لمسة يد قبلها، بينما كان يجب طرد يوري تيلمانس لاعب ليستر سيتي، خلال فوز فريقه 3-1 على بورنموث.



