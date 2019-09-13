أهلي بنغازي يحل ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ42 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى، بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

ويحلم الدراويش بالتتويج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة العربية، لا سيما نسخة 2004 التى تمكن الفريق الأصفر خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتى الذهاب والإياب بالتعادل السلبى. واختار الصربي

ويحلم الدراويش بالتتويج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة العربية، لا سيما نسخة 2004 التى تمكن الفريق الأصفر خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتى الذهاب والإياب بالتعادل السلبى.



واختار الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، قائمة تضم 21 لاعبا للمباراة، وهم:



حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي.



خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - محمد مجدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن.



خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - عماد حمدي - مدحت فقوسة - عبد الرحمن مجدي - همام طارق - وجيه عبد الحكيم - أحمد مدبولى - بيكيتي سيلا.



خط الهجوم: محمد حمدي زكي - بينسون شيلونجو - محمد الشامي.

