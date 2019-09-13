مصرع عامل بسبب خلاف على جمع القمامة في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

جثة - أرشيفية

لقى عامل مقيم في شبرا الخيمة مصرعه، إثر نشوب مشاجرة مع آخر للخلاف على جمع القمامة فتدخل أحد الأشخاص لمناصرة الأخير وطعن الأول بمطواة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى. تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أيمن ا م - 38 عاما - عامل جمع قمامة" ومقيم بهتيم دائرة القسم، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسري، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

باخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قرر تشكيل فريق بحث ودلت التحريات أنه حال تواجد المجنى عليه بناحية سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين "على م ا - 25 عاما - عامل جمع قمامة" ومقيم بهتيم، بسبب الخلاف على أولوية جمع القمامة وتدخل على إثرها "وصفي ش ا - 34 عاما - عاطل"