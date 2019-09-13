بالأرقام.. تاريخ مواجهات الحكم رضوان جيد مع الدراويش

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 6 مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي. رضوان جيد ولد في أبريل 1979، ونال الشارة الدولية عام 2009 كأصغر حكم دولى مغربى فى هذا التوقيت، ووالده كان من أشهر حكام المغرب أيضا، وحصل رضوان أكثر من موسم على لقب أفضل حكم بالدورى المغربى من الجامعة الملكية بالمغرب، كما شارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون و2019 بمصر.

رضوان جيد أدار عدة مباريات للدراويش من قبل، بدايةً بمواجهة الإسماعيلي وسوفاباكا الكيني عام 2011 في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في لقاء شهد فوز الإسماعيلي (2-0). الحكم الدولي المغربي أدار مباراة الدراويش أمام الكويت الكويتى فى ذهاب دور الـ32 بكأس زايد للأندية أبطال العرب، وانتهت بفوز الدراويش (2-0)،