رياضة

بالأرقام.. تاريخ مواجهات الحكم رضوان جيد مع الدراويش

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 6 مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي. رضوان جيد ولد في أبريل 1979، ونال الشارة الدولية عام 2009 كأصغر حكم دولى مغربى فى هذا التوقيت، ووالده كان من أشهر حكام المغرب أيضا، وحصل رضوان أكثر من موسم على لقب أفضل حكم بالدورى المغربى من الجامعة الملكية بالمغرب، كما شارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون و2019 بمصر.
رضوان جيد أدار عدة مباريات للدراويش من قبل، بدايةً بمواجهة الإسماعيلي وسوفاباكا الكيني عام 2011 في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في لقاء شهد فوز الإسماعيلي (2-0). الحكم الدولي المغربي أدار مباراة الدراويش أمام الكويت الكويتى فى ذهاب دور الـ32 بكأس زايد للأندية أبطال العرب، وانتهت بفوز الدراويش (2-0)،
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
استاد-الإسماعيلية (17)

ذكريات الإفريقي تطارد الإسماعيلي في البطولة العربية

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى؛ بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
فريق -الاسماعيلى (2)

أهلي بنغازي يحل ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ42 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى، بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
استاد-الإسماعيلية (17)

ذكريات الإفريقي تطارد الإسماعيلي في البطولة العربية

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى؛ بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
فريق -الاسماعيلى (2)

أهلي بنغازي يحل ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ42 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى، بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
فريق -الاسماعيلى (1)

مدرب الإسماعيلي: نستهدف الفوز بالبطولة العربية

صرح الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بأن طموح فريقه هو التتويج بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأشار، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها مساء غد الجمعة في ذهاب دور الـ32 من البطولة، إلى أنه يسعى دائما للفوز بالبطولات، ويرغب في مواصلة طموحاته مع النادي الإسماعيلي، مضيفا أنه حقق لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي، ويأمل في تكرار الأمر بالفوز بلقب البطولة العربية مع الدراويش.
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