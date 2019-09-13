رياضة

كوليبالي: تعافيت من هدفي العكسي أمام يوفنتوس

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي
تحدث المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي عن الهدف العكسي الذي سجله في مباراة يوفنتوس، والذي منح به النقاط الثلاث للبيانكونيري، وتواجه نابولي ويوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، وعلى الرغم من تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة، فإن نابولي تمكن من قلب الأمور وتعديل النتيجة 3-3، قبل أن يسجل كوليبالي هدفًا قاتلا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، ليبطل عودة نابولي، ويمنح يوفنتوس فوزًا غاليا بشق الأنفس، وذلك بحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية.
وقال كوليبالي في تصريحات خاصة للصحيفة الإيطالية: "تعافيت بسرعة كبيرة من الهدف العكسي الذي سجلته في شباك فريقي أمام يوفنتوس، خلال المباراة الماضية". وأضاف المدافع السنغالي: "الهدف الذي سجلته في يوفنتوس في المباراة التي أقيمت في تورينو قبل عامين يظل لحظة جميلة بالنسبة لي، لأنني عندما سجلته سمعت شعب نابولي
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اهتمام إعلامي ببعثة الأهلي.. وقنديل يشكر السفارة

أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بوجود بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة. وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس الخميس على استاد مالابو، وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

محاضرة فنية ومؤتمر صحفي لفايلر استعدادًا لكانو سبورت

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء، يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل غينيا الاستوائية في دور الـ64 من البطولة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.
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كومباني يدعم زميله السابق في مانشستر سيتي

أعرب المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن دعمه الكامل لزميله السابق في مانشستر سيتي، المدافع الإنجليزي جون ستونز، مشيرًا إلى حاجته للتمتع بالثبات في المستوى إلى جانب تطوير لياقته البدنية، إن أراد إسكات المنتقدين، وأن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للسيتي، ويأتي ذلك بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها ستونز منذ انتقاله إلى صفوف السيتي قادمًا من إيفرتون في عام 2016، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي للسيتي لصالح المدافع إيمريك لابورت الذي انتقل للسيتي الموسم الماضي قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو.
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نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".
كارلو أنشيلوتي (2)

أنشيلوتي: أظهرنا قدرتنا على منافسة يوفنتوس

يرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن خسارة فريقه نابولي أمس أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3 في الدوري الإيطالي أثبتت قدرة فريقه على منافسة السيدة العجوز، إلا أن أول 60 دقيقة في المباراة تشعره بالمرارة الشديدة، ففي تلك المباراة التي يمكن اعتبارها من الآن من مباراة الموسم في الدوريات الأوروبية، تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة في أول 60 دقيقة، وتمكن نابولي من العودة في نتيجة المباراة والتعادل 3-3، إلا أن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، منح من خلاله الانتصار ليوفنتوس.
يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
ماوريسيو-ساري-

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
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