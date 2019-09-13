كوليبالي: تعافيت من هدفي العكسي أمام يوفنتوس

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

كاليدو كوليبالي

تحدث المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي عن الهدف العكسي الذي سجله في مباراة يوفنتوس، والذي منح به النقاط الثلاث للبيانكونيري، وتواجه نابولي ويوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، وعلى الرغم من تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة، فإن نابولي تمكن من قلب الأمور وتعديل النتيجة 3-3، قبل أن يسجل كوليبالي هدفًا قاتلا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، ليبطل عودة نابولي، ويمنح يوفنتوس فوزًا غاليا بشق الأنفس، وذلك بحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية.

وقال كوليبالي في تصريحات خاصة للصحيفة الإيطالية: "تعافيت بسرعة كبيرة من الهدف العكسي الذي سجلته في شباك فريقي أمام يوفنتوس، خلال المباراة الماضية". وأضاف المدافع السنغالي: "الهدف الذي سجلته في يوفنتوس في المباراة التي أقيمت في تورينو قبل عامين يظل لحظة جميلة بالنسبة لي، لأنني عندما سجلته سمعت شعب نابولي

وقال كوليبالي في تصريحات خاصة للصحيفة الإيطالية: "تعافيت بسرعة كبيرة من الهدف العكسي الذي سجلته في شباك فريقي أمام يوفنتوس، خلال المباراة الماضية".



وأضاف المدافع السنغالي: "الهدف الذي سجلته في يوفنتوس في المباراة التي أقيمت في تورينو قبل عامين يظل لحظة جميلة بالنسبة لي، لأنني عندما سجلته سمعت شعب نابولي وهو يهتز فرحًا معي، واستمتعوا بهذا النصر المهم جدا".



يذكر أن كوليبالي قد سجل هدفًا قاتلًا في شباك يوفنتوس، في موسم (2017- 2018)، منح فريقه الفوز بنتيجة (1-0) في تورينو.



ويأمل نابولي هذا الموسم في إنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي، حيث توج البيانكونيري بلقب السكوديتو في آخر 7 مواسم.