سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

تحرير:تهامى البندارى ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

سيولة مرورية

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.

وخلت المحاور الرئيسية من أي حالات تكدس مروري، بسبب الكثافة الأمنية لرجال المرور، ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات دفع رباعي وكاميرات وأجهزة «رادار» حديثة ثابتة ومتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور. وشددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة